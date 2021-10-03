  • 29°C
香港時間 : 20211003日 (週日) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】兩男橫越葵涌道天橋遭的士撞倒　事後稱不知走到橋面原因

社會 17:31 2021/10/03

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

涉事的士在事發後停泊在公路旁。（網上圖片）

一輛的士今日（3日）凌晨行經葵涌道近美孚新邨對開橋面，司機發現兩名男子突然跨過路中石壆走出，收掣不及將兩人撞倒，兩人受傷倒地，其中一人更陷昏迷。警員事後調查，傷者竟稱不知為何走到橋面，神情呆滯，警方正調查意外原因。意外中兩名傷者分別姓蔡（37歲）、姓李（54歲），頭部受傷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況嚴重。

今日（3日）凌晨1時14分，姓陳（68歲）的士司機接載乘客沿葵涌道往荃灣方向行駛，途至美孚新邨4期對開橋面時，突然有兩名男子跨過路中約一米高的石壆，走出路面，陳見狀慌忙扭軚閃避，但仍收掣不及將兩人撞倒，兩男被撞後倒臥地面，頭部受傷。警方和救護員接報到場，將兩人送院，其中一人已陷昏迷。

意外中兩名傷者分別姓蔡（37歲）、姓李（54歲），頭部受傷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況嚴重。（網上圖片）

涉事的士司機通過酒精呼氣測試，的士右邊車頭損毀，擋風玻璃爆裂，右邊車頭燈飛脫，現場遺下一灘血漬和6枝蒸溜水，警方向其中一名清醒的傷者查問，但他無法解釋為何會走到行車天橋上，警方正就意外展開調查。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

相關文章

【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1959年出生合資格人士明天可申請【附詳情】
11:46 2021/09/30
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1959年出生合資格人士明天可申請【附詳情】
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
12:45 2021/10/01
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【交通意外】灣仔兩電車相撞　共8人輕傷
19:55 2021/10/01
【交通意外】灣仔兩電車相撞　共8人輕傷

你可能感興趣

【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1959年出生合資格人士明天可申請【附詳情】
11:46 2021/09/30
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1959年出生合資格人士明天可申請【附詳情】
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
12:45 2021/10/01
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【交通意外】灣仔兩電車相撞　共8人輕傷
19:55 2021/10/01
【交通意外】灣仔兩電車相撞　共8人輕傷
交通 的士 經濟 司機 瑪嘉烈醫院 美孚新邨 荃灣 葵涌 香港

最高瀏覽

【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
16:29 2021/10/02
【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
【家長注意】屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩 港媽：嚇到心離一離
13:02 2021/10/02
【家長注意】屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩 港媽：嚇到心離一離
【高熱量陷阱】工作忙碌1個月食足12次外賣　24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」
14:14 2021/10/02
【高熱量陷阱】工作忙碌1個月食足12次外賣　24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」