【交通意外】兩男橫越葵涌道天橋遭的士撞倒　事後稱不知走到橋面原因

▲ 涉事的士在事發後停泊在公路旁。（網上圖片）

一輛的士今日（3日）凌晨行經葵涌道近美孚新邨對開橋面，司機發現兩名男子突然跨過路中石壆走出，收掣不及將兩人撞倒，兩人受傷倒地，其中一人更陷昏迷。警員事後調查，傷者竟稱不知為何走到橋面，神情呆滯，警方正調查意外原因。意外中兩名傷者分別姓蔡（37歲）、姓李（54歲），頭部受傷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況嚴重。

今日（3日）凌晨1時14分，姓陳（68歲）的士司機接載乘客沿葵涌道往荃灣方向行駛，途至美孚新邨4期對開橋面時，突然有兩名男子跨過路中約一米高的石壆，走出路面，陳見狀慌忙扭軚閃避，但仍收掣不及將兩人撞倒，兩男被撞後倒臥地面，頭部受傷。警方和救護員接報到場，將兩人送院，其中一人已陷昏迷。

▲ 意外中兩名傷者分別姓蔡（37歲）、姓李（54歲），頭部受傷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況嚴重。（網上圖片）

涉事的士司機通過酒精呼氣測試，的士右邊車頭損毀，擋風玻璃爆裂，右邊車頭燈飛脫，現場遺下一灘血漬和6枝蒸溜水，警方向其中一名清醒的傷者查問，但他無法解釋為何會走到行車天橋上，警方正就意外展開調查。

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記者：曾秋文