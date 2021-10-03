【職工盟】職工盟今午以大比數通過解散　黃迺元：預料屬會前路很困難

▲ 上月中宣布啟動解散程序的職工盟，今日下午召開特別會員大會表決解散議案。（經濟日報資料圖片）

職工盟今日下午召開特別會員大會，以57票贊成、8票反對、2票棄權，大比數通過解散議案。職工盟會在未來兩個月內遣散所有員工，而目前執委會剩下的3名成員，包括主席黃迺元、副主席鄧建華以及司庫鍾松輝，會完成有關工作直至完成解散。

職工盟上月19日舉行記者會，宣布啟動解散程序，今日在石籬培訓中心，舉行特別會員大會。黃迺元會後形容，職工盟解散是香港獨立工運的重大挫折，但深信工人的反抗力量不會因而消失。他又批評，政權只想解決提出問題的人，認為當權者不解決問題，香港未來不會有希望。

黃迺元又指，自問過去的工作完全對得起職工盟的綱領，又指職工盟解散並不代表轄下屬會亦會一併解散，但相信屬會日後前路一定很困難。對於民建聯要求警方繼續調查職工盟有否違法，黃迺元強調，職工盟只專注勞工權益，為公義而發聲，從沒有做過任何違法的事。

鄧建華則指，解散議案的票數，僅達80%支持率的門檻，指會員是經過掙扎後，忍痛投下贊成票。他形容，解散是理性而不甘心的決定，坦言若果不解散，執委難以承受政治壓力。

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責任編輯：胡偉明