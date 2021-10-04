【專訪】屯馬綫帶旺港鐵客流　黃琨暐稱三成東鐵客改坐新綫往市區

▲ 港鐵車務營運總管黃琨暐稱，屯馬綫分流作用明顯，新界東往市區約3成乘客改用新，紓緩東鐵擠迫情況。（陳靜儀攝）

屯馬綫通車已3個月，港鐵稱受惠於新增客源，加上疫情放緩，重鐵載客量6月至8月較以往升2.6%，其中宋皇臺、土瓜灣站日均4至5萬乘客入站，周末人流更多。

港鐵車務營運總管黃琨暐稱，屯馬綫分流作用明顯，新界東往市區約3成乘客改用新綫，紓緩東鐵綫大圍至九龍塘段擠迫情況；新界西乘客出入市區，也有額外替代路綫。

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港鐵屯馬綫於6月底全綫通車，黃琨暐接受TOPick專訪稱，新加強新界東及新界西跨區接駁，更貫通市區，形容這使港鐵網絡更四通八達，乘客可選乘心儀轉車組合，改變外出模式。他舉例由新界西往九龍東，不一定經美孚、太子轉車往觀塘綫，坐屯馬綫往何文田或鑽石山轉車也可以。

他留意到屯馬全綫貫通後，乘客出入新界東明顯受惠。他指以往無論由北區、大埔，抑或馬鞍山或沙田往市區，也要取道東鐵綫大圍往九龍塘段，繁忙時間極度擠迫。不過自從屯馬綫通車後，有三成乘客於大圍坐新綫接駁往鑽石山，以至土瓜灣、紅磡、尖東等區，分流作用明顯。

從大圍站觀察，（屯馬綫）乘客出市區未必落車，沒轉車往東鐵綫；更有人從東鐵落車，走來坐屯馬綫出九龍。

客量方面，今年8月港鐵全綫載客量近1.28億人次，日均人次434萬；受惠於新綫啟用，加上疫情放緩，黃琨暐稱6月至8月整體客量升約2.6%。其中宋皇臺、土瓜灣兩個新站，每日平均約4至5萬乘客入閘坐車；受惠於宋皇臺站鄰近九龍城消費區，車站又有文物展覽，帶旺周末人流，7月及8月該站人流較平日分別多兩成及8%。

雖然客量明顯增加，但屯馬綫非繁忙時間（平日晚間及周末日間）普遍約6分鐘一班車，班次明顯較觀塘綫、荃灣綫疏落，令鑽石山、尖東等轉車站的屯馬綫月台，不時大排候車人龍。黃琨暐稱，目前車務控制中心會按客量需求，彈性安排「編外列車」來往尖東至南昌，相信有助疏導乘客。

被問到能否於市區加插「穿梭列車」，譬如來往鑽石山至美孚，加密市區班次；黃稱技術上可行，但未有相關計劃。而「編外列車」以外的路段可按需求加班，但列車會由市區駛往烏溪沙／屯門尾站。

這考慮到乘客體驗。他們登車後，當然希望能坐到尾站，不用轉下一架車。

他強調要在列車調配效率和乘客體驗上，取一個平衡，「擺一架特別車落去，都係想幫乘客，所以要重視乘客體驗。」因應周五晚上較多人外出用餐，又或者開學等情況，黃琨暐重申倘客量持續上升，鐵路綫會按需求加班。

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記者：吳卓峰