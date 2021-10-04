【居家安老】房協研改單位開則增大廚廁　引入「可改動設計」方便輪椅進出

▲ 房協行政總裁陳欽勉（左）及總經理曾德明稱，去年已展開研究，盼引入「可改動設計」開則。（陳永康攝）

居家安老是大勢所趨，房屋協會正研究改良新建單位開則，注入可改動設計元素。單位毋須改動牆身，改變廚廁傢俬擺位後，輪椅使用者可在家轉動進出。其中東區明華大廈第一期重建，逾三成公屋已採用新開則，廚廁面積稍增，空間感更闊落。

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房協在觀塘一個工廈單位，展示去年委託顧問設計的3類住宅單位，包括將出租屋邨、資助出售房屋，以及「長者安居樂」單位，引入「可改動設計」開則，讓住戶日後隨年紀增長或身體需要，就可以透過改動單位設施，靈活改裝成長者宜居單位。今年第四季房協將邀請政府部門、學者及專業團體等參觀示範單位，收集意見。

其中一個展示的公屋「可改動設計」開則，以現時1至2人單位作藍本，屬開放式間隔，面積約245平方呎，即較一般1至2人單位約226呎稍大8%。房協總經理（物業規劃及發展）曾德明稱，新設計令廚房面積由40呎增加到約50呎，廁所就稍增不多於5呎，他形容現在毋須大幅增加單位面積的前提下，已做到通用及無障礙設計，只需在設計及空間運用上多花心思。

倘單位採用新開則，改動原裝廚廁傢俬擺位、拆除廁所企缸後，廚廁和客廳可騰出至少1.5米乘1.5米空間，方便輪椅在家中轉動，但淋浴間就要失去「乾濕分離」設計。住戶也可按需要拆走原裝掩門，改用趟門；廁所加建可調校高度的洗手盤及扶手欄杆等。房協行政總裁陳欽勉稱，新開則對建築成本影響有限，跟一般單位相若；至於加建洗手盆和趟門也是「有限錢」，物料成本只需約5萬元。

目前新開則已於東區明華大廈第一期試用，約三成、逾300伙屬於「可改動設計」開則；至於興建較大廁所和特別設施的「無障礙」開則，供應量就只有2.5%。陳欽勉預計，「可改動設計」倘落實應用，可用於明華大廈第二、三期重建、洪水橋第三期安置屋邨，以及馬頭角安置屋邨等項目。

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記者：吳卓峰