【科技防疫】薛永恒指將全面檢視香港健康碼　善用科技防疫抗疫

▲ 當局指將全面檢視香港健康碼，善用科技防疫抗疫。（資料圖片）

政府專家許樹昌指創新及科技局正研發「過關碼」，供往返內地的本港居民使用。該局局長薛永恒表示，當局一直探索利用新科技協助大眾抗疫，本港已經個多月沒有本地確診個案，是時候準備好與內地重新通關，當局正準備檢視防疫抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」，希望令粵港澳三地聯防聯控機制做得更好。

他今日（3日）出席一個活動後強調，當局在上年7、8月間已完成香港健康碼，方便市民往來粵港澳三地，其中包括「回港易」和「來港易」都有香港健康碼，方便遊客和本港居民來香港。當局會全面檢視香港健康碼，加強防禦工作，呼籲市民耐心等候。他又表示，用好科技是防疫抗疫重要的環節，當局會不斷探索新科技協助抗疫。

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記者：陳麗娜