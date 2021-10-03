【香港創科】駱惠寧國慶前夕到訪數碼港　聽取創業青年分享創業情況

▲ 中聯辦主任駱惠寧（後排左3）上周四（30日）到訪數碼港，了解香港青年創業情況。（數碼港提供）

繼日前到多個地點探訪基層市民後，中聯辦主任駱惠寧上周四（30日）國慶前夕到訪數碼港，了解香港創新科技行業的最新發展，並聽取四間數碼港培育初創分享金融科技及智慧生活的應用方案以及創業情況。

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駱惠寧當日聽取四間參與「數碼港培育計劃」的現屆成員或畢業生的介紹，當中包括以5G、核心技術及其他智能科技研發出多款機械人的路邦科技公司（Roborn）；研發出3D懸空影像系統（裸眼3D）的萬御科技集團有限公司（MatrixSense）；以監管科技提升盡責審查效率的連融控股有限公司（FundingReach）；以及提供智能財富管理產品的弘量智投( AQUMON）。

駱惠寧高度稱讚青年們的創業成果，並指出國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，香港年輕人能在前沿技術領域深耕、創造，是站到了「時代的風口」，希望香港能夠培育造就一大批青年科技人才。

數碼港行政總裁任景信表示，十分榮幸駱惠寧到訪，並指探訪對青年科創有莫大的鼓勵與支持，不單反映中央對香港青年的發展非常關心，重視青年創科工作，更令普羅大眾對香港青年人積極正面的創業精神和努力有更深入的認識。

他續指，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，為香港年青人創造龐大發展機會，故感謝駱惠寧肯定數碼港為青年創業就業提供良好服務。數碼港將繼續培育更多創科人才，推動大灣區科技創新交流，帶領香港創科融入國家科創體系和發展大局，抓緊時勢把握機會，合力打造粵港澳大灣區高水平人才高地。

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記者：曾卓鋒