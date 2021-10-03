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青年議會換屆　主席張瑞褀冀拓闊港青發展空間

政治 19:13 2021/10/03

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青年議會舉行第六屆常務理事會就職典禮

青年議會今日（10月3日）舉行慶祝72周年國慶暨第六屆常務理事會就職典禮，主席張瑞祺指，期望今後能與港府和青年團體更緊密合作，為香港青年開拓更廣闊的發展空間，更好推動香港更好融入國家發展大局。

徐英偉在致辭時對青年議會的工作表示肯定，讚賞青年議會成立以來，一直致力為青年搭建活動的平臺，積極幫助解決青年人的學業、就業、創業問題。培養愛國愛港的青年才俊。他期盼青年議會牢記初心，擔當先鋒表率，引領香港青年全力投入粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局。同時亦可以團結凝聚民心，匯聚香港青年支持「一國兩制」，共建繁榮穩定香港的力量。

昨日的活動上，百多名政商界嘉賓都有出席，包括民政事務局局長徐英偉、創科局局長薛永恆。立法會議員葛珮帆、容海恩、中聯辦青年工作部部長張志華、九龍工作部副部長郭長勇、青年發展委員會副主席劉鳴煒、港區人大代表洪為民等。

冼漢迪及張瑞祺，分別連任該會會長和主席。
 
張瑞祺回顧了青年議會成立12年來的發展，一直為年青人的學業、就業、創業提供支援平臺和創造條件，成就年青人的夢想。在社會議題上，青年議會全力支持特區政府依法施政，並希望把握大灣區支持青年發展契機，舉辦和參與數十項針對青年「三業」的活動，讓青年人認識國家與香港的發展情況。青年議會期望今後能與香港政府和青年團體更緊密合作，為香港青年開拓更廣闊的發展空間，更好推動香港更好融入國家發展大局。

冼漢迪致辭則表示，未來將不負重托，更好服務香港青年，團結凝聚青年擔起使命、身體力行，為大灣區發展和社會抗疫貢獻力量。

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