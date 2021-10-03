【中聯辦落區】陳冬昨到訪大埔少年警訊活動會所　向在場學員送贈《這裡是中國》書本

▲ 中聯辦副主任陳冬昨日（2日）到訪上水鄉莆上村大埔少年警訊活動會所，並向在場學員每人贈送了一本《這裡是中國》。（中聯辦提供）

中聯辦舉行「落區聆聽同心同行」活動以傳遞中央關心，走訪香港基層市民，了解經濟民生狀況。中聯辦副主任陳冬昨日（2日）到訪上水鄉莆上村大埔少年警訊活動會所，與少年警訊學員等人交流。

座談會上，少年警訊為陳冬講解少年警訊發展整體情況，並就如何更好地到內地學習、交流、培訓提出了6項需求，包括希望多了解國家歷史、國情和發展成就；舉辦科創交流團；開展與內地青年的交流活動；有機會向奧運會健兒、國家級優秀運動員學習體育精神和技能；能參與國家大型體育賽事的義工工作；到內地實習、參觀國家機關等。陳冬回應指，中聯辦警聯部、青工部會大力支持協助，話畢後現場響起熱烈掌聲。

▲ 中聯辦副主任陳冬與少年警訊交談。（中聯辦提供）

陳冬表示，香港警隊忠誠勇毅，心繫社會，有效維護國家安全及香港穩定，「不愧為全世界最優秀警隊的美譽」。他亦表示，少年警訊成立於1974年，已有近50年歷史，累計培養超過100萬會員，在幫助大家增強法治意識、國家觀念、愛國精神方面起到了很好的作用。

陳冬亦提到，國家主席習近平曾於2017年到訪少年警訊永久活動中心，指感受到少年警訊的會員牢記習近平囑託，勤勉學習、刻苦訓練、增長才敢；同時讚揚少年警訊工作人員在培養青少年的成長成才方面，也做了許多紮實有效的工作。

警務處長蕭澤頤表示，現在香港部分年青人的問題是對國家不了解，看問題容易片面，但少年警訊的會員在這裡從小受到正確的教育和訓練，都表現很好。

座談結束前，陳冬向在場學員每人贈送了一本《這裡是中國》，冀書本助少年警訊會員全視野地了解國家的過去、現在，以及充滿希望的未來。

他在最後發言時表示，少年警訊為「警民關係」的橋樑和紐帶，冀會員向警隊和警察學習，樹立正確的價值觀，增強社會責任感和國家自豪感，成長為對社會有用的人，服務香港，報效祖國。

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記者：曾卓鋒