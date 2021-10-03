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【中聯辦落區】何靖國慶前夕到新界北調研　強調支持港府做好規劃融入大灣區發展大局

社會 19:38 2021/10/03

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中聯辦副主任何靖（左二）查看洪水橋規劃。（中聯辦提供）

中聯辦舉行「落區聆聽同心同行」活動以傳遞中央關心，走訪香港基層市民，了解經濟民生狀況。中聯辦副主任何靖上周四（30日）國慶前夕到新界北調研，與當區居民、市民和商戶等人士進行深入交流，廣泛聽取有關意見建議。他表示，支持特區政府做好新界北整體規劃，更好融入大灣區發展大局。

何靖首先來到北區打鼓嶺鄉事會，再後到蓮塘口岸附近的香園圍鳳凰湖村進行探訪。他指出，香港融入大灣區是勢在必行，新界北邊境地區土地充裕，緊鄰深圳，有著非常重要的經濟價值和戰略價值，只要牢牢抓住「建設國際創新科技中心」、「促進人員、貨物、車輛便捷高效流動」等機遇，積極開發建設，新界北完全有可能成為香港新的經濟中心。

何靖（右一）探訪香園圍鳳凰湖村村民。（中聯辦提供）

他續指，在發展中做好生態保育、環境保護很有必要，更稱這是香港一直以來的好習慣、好傳統。他鼓勵村民和商戶等不同持份者要共同參與、建言獻策，積極支持特區政府，做好新界北整體規劃，更好融入大灣區發展大局，強調新界北發展潛力巨大，「定會成為一片熱土，大有作為」。

何靖再到落馬洲口岸區表示，深圳發展速度很快，香港也需要加快發展步伐，爭分奪秒才能充分發揮大灣區建設核心引擎作用。新界北區位優勢明顯，經濟價值突出，需要在更高站位通盤規劃，既要考慮區域功能定位、產業發展布局，也要與大灣區整體規劃有效對接，促使深港產業聚集、人才匯集、優勢融合，實現跨越式發展，發揮「1+1>2」效應。

何靖（左三）與落馬洲警署指揮官（右三）及市民交流。（中聯辦提供）

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記者：曾卓鋒

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