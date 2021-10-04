【大灣區】本地律師競爭大　陳子遷：香港市場太飽和大灣區正是出路

▲ 陳子遷指現在律師市場太飽和，表示大灣區正正就是出路。（陳靜儀攝）

香港作為全球知名國際金融中心，更是法律專業人才滙聚的寶地，很多國際律師事務所及機構在港設立辦公室，另有很多本地律師行提供各類型的專業法律服務。然而，早於多年前，法律界已憂慮出現「供過於求」的問題，在香港這個福地亦難以容納所有法律界人才。陳子遷亦提到現時的困境，坦言現時市場律師太飽和，而粵港澳大灣區正正就是出路。

現在律師太飽和，很多年輕律師考牌後找到工作，而我尚算幸運。

入行16年的陳子遷，由入行到現在成為律師事務所合伙人，他留意到現時實習律師難找到實習律師合約（Traning Contract, TC），又或考牌後難以找到工作。

他認為，現時本地太多律師的原因源於有很多門路讀法律，本地大學開辦法律課程的學額太多，而很多人亦視為轉跑道的方法，「現時開辦法律課程的大學有港大、城大及中大，除辦學士課程以外，亦有法律博士（Juris Doctor），另有不少海外知名大學開辦遙距法律學士學位課程」。他續指，「大學開辦法律課程一方面覺得很有聲望（prestigious），另開位的成本人多人少也是一樣，100人聽書與200人聽書也差不多，但大學可以收取更多學費」。

「大學就是為了這塊肥豬肉，製造了很多Trainee（實習律師），間接出現很大競爭」。

對於現時供過於求的情況，陳子遷認為大灣區就是出路，因有更多就業機會。他續指，香港有足夠年資的律師考取大灣區律師資格及北上開律師樓，自然會增加聘請更多實習律師，另外再會帶動聘請秘書、文員等工種，長遠便能舒緩飽和情況。

「大灣區有很多城市，當中在經濟發展的同時會伴隨對法律事務的需求，自然對法律人才的需求就會增加」。

根據香港律師會2020年報，截至2020年12月31日，現時持有執業証的律師會員有10,790名，另有1,091名實習律師，律師樓數目則有942間。

香港近年律師人數：

持執業証律師會員（人） 實習律師（人） 香港律師樓（間） 2020 10,790 1,091 942 2019 10,344 1,219 932 2018 9,903 1,241 915 2017 9,463 1,156 892

資料來源：香港律師會年報

粵港澳大灣區律師執業考試

2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，港府表示會善用香港的法律制度在「一國兩制三法域」下擁有的獨特優勢，積極推進大灣區建設的工作，協助法律及爭議解決業界爭取在拓展機遇過程所需要的政策創新和突破。

其中，內地與港府在2019年簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》，允許香港法律執業者通過特定考試取得大灣區執業資質，從事一定範圍內的內地法律事務。

為落實協議， 國務院辦公廳於去年10月根據全國人大常委會於去年8月就粵港澳大灣區律師執業考試作出的決定印發《香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市取得內地執業資質和從事律師職業試點辦法》，對試點工作涉及的報名、考試、申請執業、業務範圍、執業管理和組織實施等作出規定。參加考試的條件，包括須累計5年以上執業經驗等；而司法部則於去年11月公布考試相關報名條件、程序及科目等（見表）。

此外，報考者不僅在考試前可參加由司法部組織的有關法律知識培訓，通過考試的香港法律界人士，更可參加由律政司與最高人民法院等內地單位合作安排的內地法律實務培訓課程，增強他們對內地法院處理不同範疇的民商事宜的實務知識。

由於新冠肺炎疫情下，本於今年1月30日舉行的首屆考試延期至7月31日舉行，另在深圳及珠海以外增設香港考場。律政司司長鄭若驊上月曾表示，本港約有655名律師、大律師和資深大律師報名，反應踴躍。結果在上周4公布，立法會議員何君堯、新民黨容海恩港區全國人大代表陳曼琪等人紛紛報捷，對通過考試表示興奮，並對能擁抱大灣區新機遇表示高興。

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記者：曾卓鋒