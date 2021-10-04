【大灣區】「十四五」規劃助港律師走入內地　本地律師行合夥人陳子遷：中央給予香港司法界的大禮

▲ 本地律師行合夥人、律師陳子遷表示，《十四五規劃綱要》助香港律師到內地執業及提供專業服務，形容是中央送香港司法界的大禮。（陳靜儀攝）

日前公布的國家《十四五規劃綱要》為香港帶來更多機遇，當中在建設粵港澳大灣區範疇提出不少亮點，包括擴大專業資格互認方面工作等。為讓香港律師能夠把握大灣區的機遇，中央推出一系列便利措施助香港律師到內地執業及提供專業服務。本地律師行合夥人、律師陳子遷表示，大灣區人多市場大，加上鄰近香港，擁有非常龐大的發展潛力。他更表示，大灣區除了能為香港律師提供更大市場外，更可以貢獻內地發展，形容措施是給予香港司法界的大禮。

【大灣區】本地律師競爭大 陳子遷：香港市場太飽和大灣區正是出路。詳情即看：【下一頁】

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大灣區的發展機遇成功吸引很多本地法律專才，當中包括本地律師行合夥人陳子遷。陳子遷表示，大灣區為一個很大的市場，現時人口逾8,000萬，加上地理位置鄰近香港，近年更發展成「一小時生活圈」，變相非常方便。

他指出，香港與大灣區各城市往來越見頻繁，而大灣區在金融、創科方面需求不斷擴大，同時間本地律師事務市場飽和下，大灣區能夠「做大個餅」，人人受惠，

大灣區對律師服務需求有所增加，例如在金融上、法律服務、財產分配等，而香港則由一個城市的市場變成9個城市的市場。

深圳擁有很多創科企業，並需要市場進行上市集資，有大灣區後便會有更多創科企業來港上市，屆時這些公司便會找有兩地牌照的律師負責上市工作，如香港律師擁有兩地執業牌照，便可提供一條龍服務，一方面客戶可省卻付兩地兩間律師樓的費用及節省更多時間成本外，亦可以避免溝通上出現問題，而律師亦可收取更可觀的費用，變相兩贏的局面。

他亦提到，現時增設的「粵港澳大灣區律師執業考試」對香港律師而言非常優厚，「內地律師考取執業資格已經很難，若再來香港考牌更需要很長時間，困難又麻煩，但香港律師能在中央支持下考到大灣區律師牌照便可在內地部分城市執業，可算是『特許經營』」。他更形容，香港律師考取到大灣區律師資格的話便會有「兩把刀」，加上本身的兩文三語能力，有助於進一步增加香港律師的國際競爭力。

另一方面，香港及內地的律師費用收取方式大有不同。陳子遷提到，香港律師是以時鐘收費，而內地律師費用是按交易總金額的一定比例作收費，「不同之處在香港地『賣鐘』是出賣勞力、時間，內地是賣Value（價值），意味幫助客戶創造價值」。他坦言，在香港當律師其實樂見客戶開會，因只是按時薪工作，但在創造價值方面卻有所缺欠；而內地按交易金額再分成的做法，會讓律師更上心，「你是其中一個既得利益者，如集資更多就有得分更多，咁自己與客便會雙嬴」。

展望將來，陳子遷預料，當「大灣區模式」越趨成熟，律師的收費模式亦將陸續轉往「價值為本」、按買賣交易總額百分比的收費模式，故對商務及企業法律為主的律師更有商機。

他呼籲，本地法律業界需好好把握大灣區機遇，並建議同行應持開放態度了解國情，不應盲目否認；同時建議同行要有心理準備接受簡體字、普通話及內地的工作節奏。他亦表示，自己將會做好更多準備後才去考下一次「粵港澳大灣區律師執業考試」，並樂見未來有更多律師同行北上，將自己的專業貢獻國家及香港。

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記者：曾卓鋒