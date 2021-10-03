  • 29°C
香港時間 : 20211003日 (週日) 21:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療事故】職員助6旬病漢淋浴遭燙傷6%左身皮膚　小欖醫院向家屬致歉

社會 20:05 2021/10/03

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

醫院管理局總辦事處已獲報告事件，並會進行詳細調查。（資料圖片）

小欖醫院發言人今日（3日）稱，一名63歲男病人在兩名職員協助淋浴期間燙傷，臨床評估確認病人左邊手部、腹部、臀部及下肢等百分之六的皮膚被燙傷。 
 
醫院一名63歲男病人昨日（2日）在2名職員協助淋浴期間，被發現左邊腰部及手肘皮膚發紅。職員立即停止為病人淋浴及通知護士檢查，安排病人返回病房休息及進行緊密觀察。

病人皮膚其後出現水泡，當值醫生決定通知病人家屬及安排病人轉送屯門醫院接受治療。病人現時在屯門醫院外科病房接受治療，情況穩定，臨床評估確認病人左邊手部、腹部、臀部及下肢等6%的皮膚被燙傷。 
 
小欖醫院及屯門醫院的醫療團隊今午與病人家屬會面，解釋事件及致歉，醫院會繼續為病人提供適切治療，並與家屬保持緊密溝通及提供協助。院方稱非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並會進行詳細調查。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

 

相關文章

【中聯辦落區】何靖國慶前夕到新界北調研　強調支持港府做好規劃融入大灣區發展大局
今日 19:38
【中聯辦落區】何靖國慶前夕到新界北調研　強調支持港府做好規劃融入大灣區發展大局

你可能感興趣

【中聯辦落區】何靖國慶前夕到新界北調研　強調支持港府做好規劃融入大灣區發展大局
今日 19:38
【中聯辦落區】何靖國慶前夕到新界北調研　強調支持港府做好規劃融入大灣區發展大局
屯門醫院 小欖醫院 醫療事故

最高瀏覽

【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
16:29 2021/10/02
【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
【狂點壽司】元氣食客上載點菜二維碼遭大整蠱　「網民發辦」9分鐘狂點埋單過萬元
今日 13:03
【狂點壽司】元氣食客上載點菜二維碼遭大整蠱　「網民發辦」9分鐘狂點埋單過萬元
【十大傑青】由飛仔至打造飲食王國　金記冰室老闆徐汶緯：字典裏沒有不可能
16:27 2021/10/02
【十大傑青】由飛仔至打造飲食王國　金記冰室老闆徐汶緯：字典裏沒有不可能