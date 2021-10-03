【醫療事故】職員助6旬病漢淋浴遭燙傷6%左身皮膚　小欖醫院向家屬致歉

▲ 醫院管理局總辦事處已獲報告事件，並會進行詳細調查。（資料圖片）

小欖醫院發言人今日（3日）稱，一名63歲男病人在兩名職員協助淋浴期間燙傷，臨床評估確認病人左邊手部、腹部、臀部及下肢等百分之六的皮膚被燙傷。



醫院一名63歲男病人昨日（2日）在2名職員協助淋浴期間，被發現左邊腰部及手肘皮膚發紅。職員立即停止為病人淋浴及通知護士檢查，安排病人返回病房休息及進行緊密觀察。

病人皮膚其後出現水泡，當值醫生決定通知病人家屬及安排病人轉送屯門醫院接受治療。病人現時在屯門醫院外科病房接受治療，情況穩定，臨床評估確認病人左邊手部、腹部、臀部及下肢等6%的皮膚被燙傷。



小欖醫院及屯門醫院的醫療團隊今午與病人家屬會面，解釋事件及致歉，醫院會繼續為病人提供適切治療，並與家屬保持緊密溝通及提供協助。院方稱非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並會進行詳細調查。

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記者：吳卓峰