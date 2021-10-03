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李家超大爆當年入讀警校後險無家可歸？　最終靠一句說話成功入屋

政治 22:22 2021/10/03

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李家超坦言，小時候是一名「潺仔」，經過兩個月警校訓練後，回家時「連媽媽都不認得」。（經濟日報資料圖片）

政務司司長李家超，今日在社交網站分享影片，更在片段中大爆「秘密」。他透露，原來曾任警察的他，當年在入讀警校初期，竟曾被母親拒諸門外，險些「無家可歸」！

到底原因為何？李家超坦言，小時候是一名「潺仔」，經過兩個月警校訓練後，回家時「連媽媽都不認得」。他形容：「媽媽不開門給我，『砰』門一聲，問我是誰。」

至於最終如何脫困，原來只憑一句說話。李家超表示，自己當時說了一聲：「我係你個仔！」他續指，其母親聞言後回應：「聽起來，聲線又有點像。」最終才成功「入屋」。

李家超早在暑假時，已經與兩名中四學生Laser及Jobelle，分享以上鮮為人知的故事。他們早前曾參與「與香港同行」計劃，擔任李家超「工作影子」一天，有關影片今日上載在專頁當中。

影片還分括了兩名學生對李家超的評價，Laser就形容他很友善（friendly）和平易近人（approachable），而Jobelle則形容他是一名可尋求人生忠告的長輩。

而李家超則指，眼前的下一代充滿活力、希望和能量，笑言希望自己退休時，可以安享晚年。

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撰文 : 傅流螢

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