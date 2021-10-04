【粵劇保育】翻譯粵劇傳承「查篤撐」嚴謹　學者盼助年輕人欣賞曲詞文學美感

▲ 都會大學人文社會科學院副教授（語言與翻譯）陳家愉專研翻譯粵劇，盼傳承當中的嚴謹態度。（程志遠攝）

粵劇予人老舊、嘈吵等印象，自小與粵劇結緣的文學翻譯學者陳家愉，兒時亦曾討厭粵劇，長大後才漸漸體會到粵劇詞句之中的文學美感。她近年結合其專業及興趣，半途轉研翻譯粵劇，將經典作品翻譯成英文，盼傳承粵劇之中的嚴謹態度，近期更參與教授都會大學首個學術成分較重的粵劇導賞體驗課程，形容學生反應熱烈。

香港都會大學人文社會科學院副教授（語言與翻譯）陳家愉，其另一身份是粵劇愛好者，更是其參加業餘曲社的最年輕成員。她回憶兒時家人經常在家播放粵曲，反倒令她對此生厭，「去到我個年代娛樂多咗，粵曲已經無咁盛行，屋企人播嗰陣，我覺得唔好聽、好嘈，又唔知佢唱乜。」

討厭變鍾愛 半途轉研譯粵曲

不過，本身對文學感興趣的她，長大後逐漸曉得欣賞曲詞中的文學美感，便會偶爾去「睇大戲」，後來更因其低沉聲綫，她在當時任教的理工大學被校內粵曲班發掘，初試啼聲後加深興趣，其後再找坊間曲社學習，至今學習粵曲將近20年。

「你唔鍾意只係因為你唔認識呢樣嘢。我覺得如果知道點解要打呢類鑼鼓、唱呢首歌嘅背景意義，大部人都會鍾意（粵曲）。」專研文學翻譯、以詩歌翻譯為主的她指出，傳統粵曲詞句鋪排工整，跟詩歌曲理結構有許多共通點，兩者同樣講求上下句對稱、押韻及有平仄規律，舉例如出自《仙姬送子》其中一句「春風吹破石榴紅，舉步艱難腰漸硬」，儼如七言絕句。

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英文詩歌頭韻 表達詩句美感

她近年更將粵劇翻譯加入其研究範圍，早年曾獲邀參與2013年出版的《圖說薛覺先藝術人生》翻譯工作。她指，雖然本港有其他大學及政府進行粵曲翻譯工作，近年部分粵劇表演更同時附有英文字幕，惟翻譯工作始終太辛苦，願意參與的人太少，「你要搵到個人又識翻譯，又要識文學，又要對呢啲嘢有興趣、知道裏面講緊乜，其實都好難，我覺得仍然有發展空間。」

她指，自己偏向鍾愛傳統粵曲，眼見部分新式曲詞未有嚴守傳統粵曲規律，「我希望維持呢份嚴謹態度，同做人一樣。」現時她在文學翻譯課上亦會引粵劇翻譯為例，盼傳承這份嚴謹精神，雖然翻譯為英文無所謂平仄，但亦可用英文詩歌的頭韻（alliteration）、考慮字數、音節等方式，令翻譯曲詞更工整，從而表達詩句美感。

講座反應佳 影片點擊率7萬

除了翻譯系課程，陳家愉指早前亦曾邀請其師父、師公到大學講座談粵劇文化，反應不俗，疫情前的講座可以坐滿400多個座位、網上影片點擊率亦達7萬。都大田家炳中華文化中心在今年暑期亦與西九文化區合作，首辦學術成分較重的「粵劇文化︰導賞與體驗」通識課程，教粵劇的藝術文學特點、唱腔及行當等，她亦有份任教，有64名學生參加，未來2年暑期亦會繼續舉辦。

「始終大部分年輕人都唔鍾意粵曲，咁耐之前作嘅嘢，內容一定係老套㗎喇，但希望令更多年輕人認識多啲、賞析多啲，唔好淨係覺得嘈喧巴閉，聽到敲擊裏面嘅pattern（規律）。」她笑言自己昔日未能如願讀中文系，但「錯有錯着」，盼未來從翻譯角度助更多人欣賞粵劇，「每年60幾個同學，甚至以後90個，可唔可以有1至2個同學喺呢方面發展？」

陳家愉與都大副校長呂汝漢亦是份屬「師姐弟」，曾在都大同台唱戲，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅