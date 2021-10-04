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【粵劇保育】「師姐弟」都大同台唱戲　都大副校呂汝漢：埋下粵劇種子終會發芽

社會 06:01 2021/10/04

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同樣在都會大學工作的陳家愉（左）及呂汝漢（右）均是粵劇愛好者，更份屬「師姐弟」，二人盼令粵劇傳承到下一代。（程志遠攝）

文學翻譯學者陳家愉與香港都會大學副校長（資源及發展）呂汝漢，均在年輕時埋下粵劇種子，呂汝漢身兼粵劇發展基金顧問委員會主席，慨歎自己已是「目測」最年輕的粵劇觀眾，而他昔日曾引導幼子培養粵劇興趣，雖然現時未再有發展，但仍相信已在年輕人心中留下種子，將來有機會發芽。

現年61歲的呂汝漢，與學習粵劇多年的陳家愉，在7月都大一場粵劇戲曲表演上同台唱戲，在別人眼中是少有的「跨代」粵劇演出，但原來二人均跟隨同一粵劇師父，份屬「師姐弟」。

本身是粵劇發展基金顧問委員會最資深委員的呂汝漢指，粵劇內容涉及忠孝仁義等傳統中華文化，有助年輕人的德育發展及團體合作精神，惟傳統粵劇內容與時代脫節、劇本長、節奏慢等問題，難吸引年輕人。

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呂汝漢笑言︰「據我非正式統計，我去睇戲，好多時我自己感覺係最年輕嗰個。」陳家愉亦指，其曲社成員大部分為50至60歲，部分更高達70歲，「但我覺得唔會有好大代溝。」

呂汝漢的幼子亦曾受其薰陶，參加兒童粵劇團，亦曾遠赴外國演出，兩父子更多次同台唱戲，但在升中後逐漸受朋輩壓力影響，「個個同學仔都唔係玩嗰樣，你玩就會有啲壓力」，其後便沒有再發展這項興趣。他指出，當局近年已加強在中小學推廣粵劇，例如提供資助開班，並舉辦劇本設計比賽，撰寫現代劇本及限制長度等，相信種子有日會萌芽，「我覺得種咗種子，到咁上下年紀可能就會去玩。」

陳家愉近年則鑽研粵劇翻譯，盼傳承粵劇曲詞的嚴謹傳統，盼助年輕人欣賞當中的文學美感，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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