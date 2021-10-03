【工程沉降】啟德隧道近行政大樓有道路沉降　中九龍幹線地基工程叫停

▲ 今年8月，啟德通風大樓及行政大樓工地正進行管樁及鋼板樁安裝工程，排水工程及嵌岩工字樁柱建造工程亦已開展。(中九龍幹線工程網頁圖片)

路政署今日（3日）表示，中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，於9月30日錄得沉降，超出預設停工指標25毫米。按現行機制，路政署即時指令承建商全面停止相關地基工程，並進行整體及全面評估。路政署已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。



路政署接獲報告後，已即時派員視察工地附近的啟德隧道、啟德隧道行政大樓及周邊構築物及公用設施。而根據今日最新監測數據，鄰近上述工地公眾設施只錄得遠低於預設預警指標（10毫米）的輕微沉降，啟德隧道行政大樓亦沒有錄得超逾預設停工指標的沉降。

承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。與此同時，路政署已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。



路政署會繼續聯同承建商及駐工地工程人員密切監測相關情況，確保上述的構築物及公用設施安全及運作不受影響，同時已要求承建商制訂相關緩解措施，採取減少對有關上述構築物及公用設施影響的施工方法。



在接獲承建商的緩解措施方案及復工要求後，路政署會以確保上述構築物及公用設施結構及運作安全的原則嚴格審批有關建議。此外，若承建商同時建議調整相關工程的監察指標，路政署亦會在考慮上述構築物及公用設施的持分者及相關政府部門的意見後，按情況考慮承建商所提出的建議。當復工要求獲得接納後，路政署會向公眾公布。

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責任編輯：吳卓峰