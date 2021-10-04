【澳門疫情】澳門鏡湖醫院有混合樣本初步陽性　暫停復課及院舍探訪

▲ 澳門加強社區防疫工作。（新華社圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，今日（4）公布，澳門鏡湖醫院通報一個混合樣本（十混一），初步檢測結果呈陽性反應，當局正複檢樣本。同時，已經通知10名人士送到仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和複檢。應變協調中心將視乎複檢的結果，有可能調整抗疫措施和社會活動。

澳門教青局表示由於有一個可疑陽性樣本，正等待複檢，社區存在一定風險，按衛生當局的意見，教青局宣布煞停今天復課安排，直至另行通知。同時已通知學校作出妥善安排，倘學生已回校，如學生未能自行返家者，學校作出適當照顧，嚴守防疫指引，等待家長接回。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，在極罕見的情況下，接種新冠疫苗24小時內進行核酸檢測可能檢出假陽性結果。根據內地資料，接種新冠疫苗核酸檢測假陽性結果有以下原因，一是新冠病毒滅活疫苗經過滅活等製備工藝處理後，病毒已經失去感染性和致病性，但仍保留了相對完整的病毒核酸片段，第二是接種過程中，在開啟疫苗瓶、抽取疫苗液、注射器排氣等過程中，疫苗中的核酸片段（不致病，但核酸檢測結果會顯示陽性）可能會以液體或氣溶膠的形式，附著於接種場所的接種台、牆壁、門把手、接種人員和接種對象衣物等物體表面；三是目前使用的新冠病毒實時熒光PCR核酸檢測技術靈敏度極高，如果在核酸片段未降解前進行採樣，有可能檢出假陽性結果。

為減少因新冠疫苗接種導致的假陽性結果對疫情防控秩序的干擾，應變協調中心要求，新冠疫苗接種場所工作人員和受種者，如需進行核酸檢測，應在做好全身清潔（如洗頭、洗澡、清潔口鼻）的基礎上，離開接種場所至少24小時後方可採樣。

同時因應疫情的防控需要，保障服務使用者和工作人員的安全，除住宿院舍，家居照護、復康巴士及應急支援等服務外，其餘的社會服務設施，包括所有受資助托兒所、日間護理和社區設施等，今日繼續暫停運作，直至另行通知，社會工作局並呼籲非受資助設施跟隨上述防控措施。

當局亦公布澳門長者院舍和康復院舍亦將繼續停止家屬進入院友房間探訪。家屬如有需要，可聯繫院舍以預約方式，在院舍的探訪專區與院友相聚，或以視像方式與長期臥床的院友會面，而原定由社會工作局舉辦的各項活動將會取消，而長者公寓展示區也會暫停開放。

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記者：伍瑋瑋