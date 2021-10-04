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【新冠肺炎】今日新增4宗輸入個案包括2名外傭　同日錄少於10宗初步確診

社會 14:25 2021/10/04

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（4日）新增4宗輸入個案，分別由印尼、菲律賓及埃及抵港，均已完成接種新冠疫苗。同日錄得少於10宗初步確診個案。

本港今日新增4宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,233宗：23歲女子，屬一名外傭，無病徵，10月2日乘搭CX798航班從印尼抵港，分別於6月30日及8月2日在印尼接種兩劑科興疫苗，仍有待檢測是否帶有L452R變種病毒
  • 第12,234宗：85歲男子，無病徵，9月26日乘搭CX906航班從菲律賓抵港，於7月26日在菲律賓接種一劑強生疫苗，仍有待檢測是否帶有變種病毒
  • 第12,235宗：29歲女子，屬一名外傭，無病徵，9月30日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，確診帶有L452R變種病毒，分別於4月6日及4月30日在香港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,236宗：67歲男子，無病徵，9月30日乘搭KE607航班從埃及抵港，診帶有L452R變種病毒，分別於4月5日及6月22日在印度接種兩劑阿斯利康疫苗

本港昨日無新增個案近兩周再清零，同日錄少於5宗初步確診。詳情即看【下一頁】

全港社區抗疫連線舉行「接種有福」啟動禮，為長者送上福袋作鼓勵。詳情即看【下一頁】

澳門鏡湖醫院有初步陽性樣本，當局暫停今日復課安排。詳情即看【下一頁】

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