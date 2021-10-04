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【澳門疫情】澳門46歲裝修男工懷疑陽性個案確診　珠澳口岸新通關安排取消

社會 10:15 2021/10/04

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澳門疫情反覆，今日再發現懷疑感染個。（新華社圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，今日（4）公布，澳門鏡湖醫院通報一個混合樣本（十混一），初步檢測結果呈陽性反應，當局正複檢樣本。同時，已經通知10名人士送到仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和複檢。應變協調中心將視乎複檢的結果，有可能調整抗疫措施和社會活動。詳情即看：【下一頁】

澳門當局指出，因昨晚（3日）採樣的核酸檢測中，發現一個可疑陽性樣本，衞生局正在進行復檢後，於今午11時許公布確診，涉及一名46歲男裝修工人，屬內地僱員，居於珠海斗門，每日往返澳門和珠海，在澳門活動以電單車代步。

病人9月26日回澳門後至今留澳，曾租住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店，9月28及30日核酸檢測顯示結果為陰性，於今日(4日)經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。患者於2021年4月17日及6月10日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗，目前感染源頭調查仍在進行中。

當局指經珠澳聯防聯控機制協商一致，原定今天中午12時起珠澳口岸的通關安排取消，維持現行的口岸疫情防控措施。

當局早前已指今天12時起的珠澳口岸新的通關安排暫緩執行，待有關個案的最終檢測結果確定後，呼籲原本打算在今天中午通關的人士暫緩前往離境口岸，同時留意政府發放的有關信息。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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