【澳門疫情】珠澳口岸新通關安排暫緩執行　須待懷疑感染個案有結果　

▲ 澳門疫情反覆，今日再發現懷疑感染個。（新華社圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，今日（4）公布，澳門鏡湖醫院通報一個混合樣本（十混一），初步檢測結果呈陽性反應，當局正複檢樣本。同時，已經通知10名人士送到仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和複檢。應變協調中心將視乎複檢的結果，有可能調整抗疫措施和社會活動。詳情即看：【下一頁】

澳門當局指出，因昨晚（3日）採樣的核酸檢測中，發現一個可疑陽性樣本，目前衛生局正在進行復檢，以確定是陽性個案抑或是因環境污染樣本所致，今天稍後便可有化驗結果。經珠澳聯防聯控機制協商一致，今天12時起的珠澳口岸新的通關安排暫緩執行，待有關個案的最終檢測結果確定後，將會盡快向社會發放最新的通關安排。呼籲原本打算在今天中午通關的人士暫緩前往離境口岸，同時留意政府發放的有關信息。

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記者：伍瑋瑋