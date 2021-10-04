【人氣新星】Jeffrey勤操練+脫胸毛《i.SWIM》 晒肌　 Luxi雙線發展力撐Lokman新劇

▲ Jeffrey和Luxi齊齊岀席活動。（陳國峰 攝）

近日忙於拍攝ViuTV新劇《i.SWIM》的人氣男神魏浚笙（Jeffrey）和MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的女友甄吳露茜（Luxi），在今日（10月4日）齊現身「MO._Anthology」中環街市生活概念店，任一日店長兼示範新款口罩。

Jeffrey和Luxi並分別接受TOPick訪問，分享近日的工作狀況。

▲ （陳國峰 攝）

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Jeffrey操肌拍劇

近日為新劇操練成大隻仔Jeffrey透露，每天吃十隻烚蛋和雞胸：「拍劇需要，遲點會讓大家看見。」

為以較佳外表示人，Jeffrey更特意脫掉胸毛：「昨天才脫掉一些胸毛，感覺有點『乸』，但生長情況很快，所以沒有太多不捨得的感覺。」

▲ （陳國峰 攝）

一直被指是混血兒的他不排除胸毛茂盛跟種族血統有關：「可能會茂盛一點，沒有考究過，因為有些親戚在印尼，有些則在荷蘭，但因婆婆已走了，所以追究不到。」

談到近日「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong）的內褲廣告成為熱話，Jeffrey謙稱未有資格接內褲廣告：「他們太強勁了，還是隨緣，學習更多新技能。」

▲ （陳國峰 攝）

感謝粉絲支持

現場有大量「咖啡豆」（Jeffrey粉絲）一早到場支持，他很開心並謂：「多謝他們願意花時間去支持我，真心想Show自己更多不同方面給大家看。」

他承諾：「努力練習更多不同的技能，很想認真地學唱歌和鋼琴，想自彈自唱。先做好自己再考慮跟他人合作，以免拖累人。」

▲ （陳國峰 攝）

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注意身體情況

戴住粉紅色口罩的Luxi自言：「我也有那顆少女心，對粉系的物品都有興趣。」

適逢國際乳癌關注月，她表示會定期去檢查：「雖不至於很容易遇上，但仍有風險，身邊也有人有類似的困難，自己也會勤力地檢查。」

▲ （陳國峰 攝）

工作不斷的Luxi未來會繼續在Model和Dancer雙線發展，「將會在演唱會上演出，以及拍攝Product Shoot。」

她覺得很好玩，「不同拍攝也是不同學習，我本來也坐不定，遇見更多人也會開心一點。」

▲ （陳國峰 攝）

為男友感自豪

她坦言岀席活動仍會緊張：「昨晚也輾轉反側了一會才睡得著，始終對答來說也比較新鮮，仍有少許緊張，邊學習邊Ready。」

Lokman首次擔正的劇集《IT狗》將有特別安排，會於戲院大銀幕率先播出，身為鏡嫂的Luxi很為男友感到驕傲：「知道他也花了很多心機去研究這個角色。」

▲ （陳國峰 攝）

她續指：「跟他本人有少許反差，亦有少許他私下幽默的一面，想大家可以看見不同方面的他。」

記者：梁樂欣

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