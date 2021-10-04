【童你一起長大了】黎芷珊爆星爺當年被稱泰仔星　張國強憶梁朝偉初出道已露鋒芒

▲ 《430穿梭機》孕育不少巨星。

由三位兒童節目具代表性人物譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的TVB節目《童你一起長大了》昨晚（10月3日）首播，打頭陣登場是《430穿梭機》一眾主持，除元祖主持機長張國強及副機長譚玉瑛，穿上製作組專誠度身訂造的機長戰衣現身外，前主持陳嘉輝及龍炳基亦以特別形式登場與昔日拍檔聚首話當年。

與「星爺」周星馳一齊讀藝訓班的龍炳基在1983年加入《430穿梭機》，並於早年移民美國。

【童你一起長大了】與張國強齊重穿《430穿梭機》機長衫 譚玉瑛回憶昔日點滴感觸落淚

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爆周星馳舊事

龍炳基在《童你一起長大了》透過視像越洋受訪，談到昔日最難忘往事，坦言是自己經常NG，並佩服譚玉瑛姐姐記性超好：「你畀份稿佢，五、六張紙佢都唔漏，標點符號都記得，仲要連你嗰句說話都可以記埋。」

他並大談與星爺當年共事點滴，笑謂對方是他與太太的「媒人」：「嗰時幫《黑白殭屍》喺廠度拍Opening宣傳片，同星仔要喺天窗度跳落嚟，星仔跳先，但佢可能出於本能驚就縮起咗隻腳，當時我跳緊落去，咁就撞咗落我個鼻骨度。」

龍炳基被撞爆鼻骨入醫院：「但就因為咁識咗我老婆，曾華倩次見到都笑問：『你仲係嗰個護士老婆？』」

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星爺常忘記帶銀包

龍炳基又笑指星爺「大頭蝦」經常「唔見銀包」或「忘記帶銀包」：「佢住得公司近吖嘛，咁佢搭的士返到嚟，然後就衝入嚟化妝間：『基仔基仔，拎住廿蚊嚟。』我就會問：『又嚟做咩？又唔記得帶銀包？』架的士就喺出面等緊，佢又衝番出去。」

他續回憶指：「有時喺Canteen食嘢，佢唔記得帶銀包又係咁：『喂！龍炳基同我畀住錢先。』我諗諗吓，佢有冇畀番晒啲錢我呢？我借咗咁多次錢畀佢。哈哈。」譚玉瑛即打趣謂：「唔怪得我見親佢，佢第一句都係問基仔依家點，可能佢想還番啲錢畀你。」

黎芷珊則笑言：「佢（星爺）對我哋冇咁架喎，出去食嘢係佢畀錢架喎。」張國強聞言即開基仔玩笑謂：「你喺佢心目唔係龍炳基，係提款機喎！」

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星爺被稱泰仔星

由於星爺練開泰拳，眾人指他當年有「泰仔星」之稱，黎芷珊更透露當年星爺最愛找她做靶練腿功，而她則由最初的「大嚇一跳」演變到最後「冇晒反應」。

另外，陳嘉輝則扮演「論盡的工作人員」現身錄影廠與昔日拍檔重聚，由於他低調神秘又古惑，一度嚇窒芷珊與譚玉瑛，場面搞笑。

除星爺外，《430》孕育了梁朝偉、鄭伊健及曾華倩等出色藝人，節目中特別播放了偉仔及伊健當年的精彩演出。

從片段所見，偉仔早於1987年已是大忙人，除了要周圍飛宣傳，及是拍劇、綜藝、電影三邊走，難得的是他依然謙虛兼一臉稚氣。

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偉仔有跳舞天份

張國強回憶指，偉仔當年主持《430穿梭機》時，工作態度十分認真，而且對演出方式已有自己的一套想法，更盛讚偉仔有跳舞天份：「佢專注力同學習能力都好好，佢好認真想做嗰樣嘢，你想騷擾佢都唔得。佢亦好有自己想法，同埋原來佢跳舞都好叻。」

原來偉仔當年在《430穿梭機》中確實有不少跳舞演出，可說是珍貴的「無綫大寶藏」。

此外，鄭伊健在1988年亦加入《430穿梭機》當主持。所以作為該兒童節目的元祖級成員的張國強亦在《童你一起長大了》稱，眼見那麼多曾主持兒童節目的同事日後都有所成就，他也感光榮阪欣慰。

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