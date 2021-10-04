【美容儀】捱夜OL必備急救肌膚神器推介　全新YA-MAN美顏儀快速補水+紅光LED刺激膠原蛋白增生

▲ 全新YA-MAN水鑽美顏儀登場，首創加入雙模式，配合用家生活節奏的自由療程。（圖片由YA-MAN提供）

OL生活節奏急速、壓力大，加上經常捱夜，皮膚容易變得乾燥，失去光澤。全新YA-MAN M18 Photo PLUS Shiny水鑽美顏儀首創加入雙模式，配合用家生活節奏的自由療程，特別針對解決初熟階段會遇到的肌膚問題，為肌膚進行急救，回復水潤光澤。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：Anson Lo訪問

全新金屬機身設計

YA-MAN水鑽美顏儀以全新金屬機身設計，選用高貴玫瑰金色調，以高貴配飾點綴，更配備自立式充電座，美觀又方便使用。此外，它設有獨特的圓滑接觸頭，舒適貼面，更使用醫療級別的不鏽鋼製電極面，安全可靠。

日常 / 週間護膚雙模式

YA-MAN水鑽美顏儀的雙模式包括「日常模式」及「週間模式」，前者可每天使用，3分鐘快速補水，改善熬夜粗糙肌膚；後者為13分鐘專業美容級護理，全方位解決肌膚問題，滿足用家的護膚習慣。

日常模式可每天使用，需時3分鐘，功能如下：

1. 離子導入，令護膚品能深入至肌底。

2. 低高頻EMS 刺激深層肌肉，提升緊緻，改善表情肌。

3. 紅光LED 刺激膠原蛋白增生，促進細胞代謝，緊緻及減淡皺紋。

週間模式可每星期護理2-3次，需時13分鐘，功能如下：

1. CLEAN 模式透過變頻RF + 離子導出，溫熱肌膚，清潔舊角質及毛孔中污垢。

2. DYHP模式以獨特的超脈衝滲透技術(將成分深入角質層)、變頻RF、離子導入、紅光LED及EMS同時進行，以交替模式將護膚品滲透至肌底。

3. EYE CARE模式透過RF射頻及升頻眼部微電流，提升眼部及減淡眼紋，回復明亮神彩。

4. COOL模式透過冰感配合藍光LED，收緊並為肌膚降溫，加強護膚品吸收，同時鎮靜肌膚，消炎袪痘。

此外，大家亦可配合日本製專屬護膚品使用，例如RF離子深層潔淨薄膜及RF離子導入保濕薄膜，有效提升效能15%，加強護膚威力。

最新影片︰喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英

YA-MAN Photo PLUS Shiny RF射頻水鑽美顏儀 (M18-HK)

建議零售價：HK$4,280

產品查詢：捷成消費品（2926 2300）

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩