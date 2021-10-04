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【前世記憶】3歲兒坐車湧現前世記憶　媽媽聽細節嚇壞：他上輩子遭車輪輾斃

育兒經 15:42 2021/10/04

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媽媽聽兒子前生記憶，感到很震驚。

孩子訴說前世記憶，相信令父母震驚之餘，也感到難以置信。美國一名媽媽近日駕車帶3歲兒子出門，兒子卻突然講述自己的前生故事，指自己因被車輛輾過身亡，一講就是10多分鐘，令媽媽毛骨悚然。

居於美國德州的媽媽Anna，近日在TikTok分享，她近日帶3歲兒子出外遊玩，她最初與坐在後車座的兒子說說笑笑，相當開心，沒想到兒子卻突然語出驚人，講述自己前生發生的事，而滔滔不絕地講了10分鐘。

他說自己在成為我的孩子前，其實是另外一名嬰兒，但卻被車撞死了。

媽媽聽到兒子講述前世記憶，感到難以置信。（影片截圖）

其後她問兒子，「你又（轉世）成為一個嬰兒」，兒子回答說，「嗯！我又做了一次」。她繼續追問，

所以，你在前世被車撞死了？

最新影片：喇沙書院舊生組教練團  培育師弟做學界劍擊精英

兒子再次淡定地回答說「是」，Anna聽後非常驚訝，將此事分享至TikTok，引起不少網民關注，累積觀看次數達220萬，還有不少人分享類似經歷，點擊睇網民回應：

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責任編輯：王明芳

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