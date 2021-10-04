【童你一起長大了】譚玉瑛35年前泳衣照曝光　跟初戀男友相愛38年協議不婚

▲ 譚玉瑛的激罕泳衣照曝光。

由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持的節目《童你一起長大了》於昨晚（13日）首播，第一集找來《430穿梭機》一班主持聚首一堂，當中兩位「機長」譚玉瑛跟張國強穿上訂造的戰衣登場，席間重溫當年兒童節目中的珍貴片段，當中譚玉瑛跟黎芷珊的青蔥歲月泳衣照更曝光。

向來惜肉如金的譚玉瑛當年為節目獻出「第一次」，另外節目裡譚玉瑛似憶起故友藍潔瑛，不禁哽咽感嘆說：「今次Re-U最大遺憾係有啲人你唔會再見到。」

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▲ 譚玉瑛跟張國強再次穿上機長服登場。（TVB提供）

龍炳基憶跟星爺點滴

昨晚播出的《童你一起長大了》找來前主持陳嘉輝及龍炳基跟昔日拍檔聚首話當年。

身在美國的龍炳基以視像形式跟大家Re-U，龍炳基更大讚譚玉瑛姐姐記性超好：「你給她稿，5、6張紙都不會記漏，標點符號都記得，她連你那句說話都可以記住。」

另外節目更翻出譚玉瑛與芷珊的陳年泳衣照，原來譚玉瑛為拍攝節目曾兩度穿泳裝登場，首次是1986年為《共享陽光》拍MV，另一次則是1989年拍攝《閃電傳真機》。

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譚玉瑛笑指穿泳衣拍攝是一大突破，原來保守的她，當年答允擔任兒童節目主持前曾與監製定下四大守則：「唔袒胸露臂、唔著泳衣、唔著短裙、唔著吊帶」

不過為了節目效果，譚玉瑛還是獻出了「第一次」幕前水著，她笑指該套泳衣更是問阿嫂借來的。

在節目尾段說到今次聚首的感覺，譚玉瑛一時感觸哽咽說：「今次Re-U最大感憾係有啲人你唔會再見到。」

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共主持32年兒童節目

譚玉瑛當年中五畢業後，於1979年參加TVB的第九期藝員訓練班，及至1982年起，譚玉瑛頂替突然退出之方家瑩主持兒童節目《430穿梭機》，隨後TVB每隔數年至十年便改組一次兒童節目。

由1989年《閃電傳真機》、到後來的《至NET小人類》及《放學ICU》，譚玉瑛是唯一主持過全部兒童節目的主持人，一共主持了32年，譚玉瑛姐姐成為不少港人集體回憶中的標誌人物。

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於2010年獲頒30年金牌的她曾自言：「好多藝人會認為被派往兒童節目是踏腳石，之後會轉向拍戲、拍劇、出唱片，但我從來沒有這樣想過，更從來沒有羨慕別人。」

譚玉瑛並指：「他們大部分都有過人之處，好似星爺，他腦筋轉得好快，所以好多時做live節目，他會臨時改掉台詞，或者突然做出搞笑的動作，但小朋友卻非常接受，所以可以看到他背後有付出過！」

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及至2014年時，因為TVB以兒童節目主持人年輕化為由，一度傳出譚玉瑛不被續約，並轉為幕後顧問，報導一出，立即引起大部份網民不滿，最終於同年的4月18日，譚玉瑛正式退出兒童節目主持之列。

近年譚玉瑛主持《香港原味道》、《阿爺廚房》等飲食節目，她過往透露曾有其他人邀請她做兒童節目，卻全都婉拒：「不想再做...這6年來眼界闊了，接觸多了飲食的事，我最鍾意飲飲食食，所以幾合適我，我覺得好似比以前開心。」

跟男友拍拖近40年

至於感情方面，譚玉瑛與男朋友周震聲已相愛近40年，周震聲為譚玉瑛在中三時的數學代課老師，後來她一直有找男方補習，日久生情下展師生戀。而這也是譚玉瑛初戀，一戀便是40年，二人現於愉景灣同居。

雖然曾傳譚玉瑛在23年前已秘婚，不過她其後已否認瞞婚，雖然與周震聲沒簽婚書，卻早已視彼此為終身伴侶。

▲ 憶起故友的譚玉瑛不禁流淚。

感情及工作都長情的譚玉瑛曾接受TOPick訪問稱：「我做着一件事的時候，就不會想太多。除工作外，做人也一樣，不要多心，這樣只會令到自己很忙，又沒有甚麼成績。」

至於二人的愛情保鮮法？譚玉瑛稱，兩人之間最重要是互相尊重和自由度大，故她甚少跟男朋友講電話。

▲ 近年譚玉瑛轉為主持飲食節目。

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眾所周知，譚玉瑛很懂得享受人生，閒時喜歡飲紅酒的她稱：「年輕時已明白工作很重要，但不是人生的全部，所以鍾意下廚和『嗒』番兩杯，又鍾意睇戲，這些事要很leisure地做，我鍾意慢慢地過生活。」

她曾解釋只是花錢方式跟其他人不同，飲食上會捨得花多點錢，因而令人誤解，她曾說：「我是一個好慳的人，除了買酒比較貴之外，最貴買過的紅酒盛惠8000蚊。我鍾意嘆世界，吃東西方面無限制過自己，想食就食。」

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