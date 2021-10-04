【指甲睇健康】指甲出現垂直凹槽恐患重病　中西醫教睇指甲健康密碼【內附解說】

▲ 一名女網民發現指甲表面上驚現凹槽，憂心是身體出問題。

身體大小狀況不容輕視，台灣一名女網民最近提問，發現自己指甲的表面上驚現一道凹槽，憂心是身體出問題。其實指甲能反映一個人的健康狀況，TOPick亦曾向本港皮膚科專科醫生及註冊中醫師請教不同指甲情況，從中西醫角度分析背後可能隱藏的健康狀況。

據Facebook專頁「爆系知識家」，一名女網民日前貼出一張指甲照片，指自己突然發現其中一根手指頭的指甲表面，有一道直線凹槽，擔心是身體出狀況。

▲ 一名女網民在指甲上發現凹槽。（圖片來源：Facebook專頁「爆系知識家」）

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事主自行上網打答案，搜尋出來的文章都相當嚴重，輕則是營養不良，嚴重可以是癌症、肝腎等出問題，令她相當困擾，因此緊張地問網友意見，若然要去醫院檢查，應該要看哪一科。

相關帖文引來網民熱烈討論，網友眾說紛紜，有人認為「可能只是壓到了」，也有人表示「應該是太累壓力太大」，更有網民稱自己偶爾會出現這種情形，但沒有刻意理會：「過段時間就好了」。然而，也有「過來人」留言警告，可能是生膽石所致：

前一年我也是發現指甲橫面的部分有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下，我也是發作後出院、住院三次才找到真正原因。

皮膚科醫生：指甲現黑線未必罹癌

究竟指甲出現異常狀況，有機會是代表了甚麼？TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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責任編輯：羅嘉欣