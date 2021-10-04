【戒尿片】Bob嫂每晚起身3次帶仔去廁所戒片　林盛斌嘲校鬧鐘會姦夫知真相感內疚

▲ 林盛斌太太每晚起身3次帶細仔去廁所戒片，Bob知真相後感到內疚。

41歲的藝人林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有4名子女，一家六口生活非常熱鬧。Bob夫婦不時在社交平台分享育兒日常，日前Bob就發文指老婆每晚校鬧鐘起身，以為她會姦夫，原來每晚起身3次帶細仔去廁所戒片，知道更多真相後感到內疚。

Bob與Pearl已結婚14年，育有3個女兒林霏兒、林熹兒、林機兒及細仔林道申，細仔不知不覺已經4歲。Bob昨日（3日）在社交平台發帖，表示最近發現太太每晚12時、凌晨3時及早上6時，鬧鐘都會響，「然後佢就會行出房門，幾分鐘之後先再上返床」，而Bob嫂這個行為維持了一段時間。

▲ Bob嫂每晚12時、凌晨3時及早上6時校鬧鐘起身。（IG圖片）

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Bob嫂校鬧鐘為細仔戒夜片

他戲言懷疑太太約好時間，偷偷地與姦夫傾電話。不過，當他向太太問個究竟時，才知道原來她為了幫細仔戒夜片，每晚校鬧鐘抱他起身去廁所，避免他尿床，整濕褲子及床被。他續指︰

跟住我問佢點解以前三個家姐都唔使咁做，淨係個仔先要抱佢去廁所嘅？

然後佢好淡然咁樣答我：「其實咁多年嚟個個都有咁做嘅，係你冇留意啫。」

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太太一句回應，令Bob晴天霹靂，他還問網民「請問各位有冇咩辦法可以令我冇咁內疚？」原來Bob嫂多年來都是如此為子女戒夜片，也引證她一直默默付出，用心照顧孩子。

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家庭健康服務：1.5至2歲可開始訓練戒片

根據衞生署家庭健康服務的資料，大小便的控制，是小朋友一個自然的生理發展階段，需要時間去學習。一般而言，在小朋友1歲半至2歲期間，如果家長觀察到一些特定跡象，便可以開始訓練小朋友戒尿片：

白天可保持尿片乾爽最少兩小時，或在午睡中沒有尿濕

大便的時間變得有規律

能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅著臉或者說「尿尿」

對上廁所或坐便盆感興趣

因為尿片弄濕了或弄髒了而感不安

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責任編輯：王明芳