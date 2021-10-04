【驚險時刻】女兒上補習班遭疑似色狼尾隨　機警母一個舉動化解危機

▲ 台灣高雄有女童上補習班時遭疑似色狼尾隨，幸得機警媽媽一個舉動化解危機。

家長必須時刻看實孩子，稍一不慎恐鑄成大錯！台灣高雄一位媽媽駕車接送女兒上補習班，女兒下車後步入大廈大堂時，遭一名可疑白衣男尾隨，媽媽見狀隨即大喊女兒，女兒回頭去找媽媽，而白衣男仍在大樓徘徊等待女童，憂心忡忡的媽媽馬上致電補習社派人報警求助。

一名網民在facebook群組「小一聯盟」上載一段閉路電視片段，是高雄一間補習社發生的事件，並由補習老師旁述經過。影片中，媽媽駕車接送女兒抵達補習社所在大樓，女兒下車後步行進入大樓，此時一名可疑的白衣男尾隨。

媽媽大喊女兒叫回來

女兒按升降機準備上樓，此時媽媽大喊女兒的名字叫她回來，因此她轉身步出大樓。白衣男見狀在大堂徘徊，並不時在門口張望，見女童遲遲未有出現，才乘搭升降機上10樓。不過，他後來竟然行樓梯落樓，行徑相當可疑。

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媽媽隨即致電補習社講出事件，並請老師落樓接孩子到課室。老師隨即落樓，見到白衣男也剛好落樓，老師認為白衣男或有不軌行為，拒絕放行並質問他︰「你剛在幹嘛？」，白衣男態度輕佻說︰「不然報警啊」。老師隨即報警，保安亦拉下鐵閘拒讓白衣男離開。

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警方獲報到場後，認為男子言行舉止有可疑，對他作出警告，其後續派警員埋伏，並在附近一帶加強巡查，未有再發生同類事件。

網民︰家長須目送孩子入校門

網民對片段感到震驚，紛紛留言驚呼「有夠可怕的」、「看到都起雞皮疙瘩」，網民並大讚媽媽夠機警，老師亦積極處理，「幸好家長沒有車開了就走」、「真的多一點用心，少一分遺憾」。

送孩子上學，我一定都目送他們進去到校門裡面，不管是國小還是國中。

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責任編輯︰王明芳