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【聲夢傳奇】泳兒邀學員開網上騷　冼靖峰+林君蓮自選導師作品

娛樂 12:32 2021/10/04

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泳兒跟林君蓬及冼靖峰舉行網上音樂會。

曾在《聲夢傳奇》任導師的泳兒，跟一班學員都培養了深厚感情，泳兒將在明天（10月5日）舉行facebook live《VINCY 泳兒 INTO THE THORNS LIVE》，首場音樂會嘉賓便有《聲夢》學員Archie（冼靖峰）及Kaitlyn（林君蓮）。

音樂會將在泳兒的官方頻道以及多個媒體專頁包括TOPick新聞同步播放。

泳兒在社交平台預告演出，問大家有沒有掛念她，而她就很懷念跟《聲夢》學員的交流。

在節目曾傳授Archie唱歌心得。

泳兒將在10月5日的facebook Live邀來首場嘉賓邀請了Archie及 Kaitlyn一齊演出，她並指今次演出會以主理人及導師的歌為題。

近年音樂路上愈唱愈勇的泳兒，在大受好評的「溝渠」系列，近日再推出另一主題作品《荊棘海》，是她是創作人全新創作的《海洋》系列第一波。

泳兒林君蓬及冼靖峰網上音樂會。

《VINCY 泳兒 INTO THE THORNS LIVE》

日子：10月5日（星期二）

時間：晚上9時

頻道：泳兒Vincy YouTube Channel / 泳兒Vincy Facebook / Vision Ears Hong Kong Facebook 

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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