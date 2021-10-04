【食用安全】女子腹痛吃4粒止痛藥　七孔流血器官衰竭需全身換血

▲ 一名女子因為腹痛服用4粒止痛藥，導致七孔流血，需全身換血。

止痛藥一下子吃太多，後果可以很嚴重。寧波一名53歲女子近日因為出現腹瀉、腹痛等症狀，服用了4顆止痛藥，導致七孔流血，多個器官衰竭，甚至要全身換血。醫生檢查後，證實病情危急是服用過量止痛藥所致。

據環球網報道，該名53歲張姓女子因為腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐，自行服用止痛藥「散利痛」。平時感冒、發燒她也會服用此藥。這次她先吃2顆，午睡後醒來，再吃2顆，惟服藥後病情惡化，她頭暈、全身乏力，被送院治理。入院輸血期間，她皮膚上的針孔流血不止，需轉往寧大附院急診科治療。

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接診的醫生發現她臉色蠟黃、呼吸微弱、意識模糊，血上壓和下壓分別只有70mmHg和50mmHg，血象異常增高。經檢查後，更發現她黃疸超標10倍多，肝臟、腎臟、心臟等多個多器官功能衰竭，需被送往EICU（急診重症監護室）治療。醫生指，病人當時全身出血，牙齦也出血，類似「七竅流血」，只可大量輸血，一次要輸20幾袋，總共輸入2500毫升血漿。其後，病人血壓漸漸回升，凝血功能亦漸漸恢復。

寧大附院EICU主任甘永雄表示，「散利痛」學名叫「複方對乙酰氨基酚」，服用此藥而產生不良反應或副作用的事例並不常見。他指出，張姓女子這次服藥時，伴隨有闌尾炎急性發作，因此身體較虛弱，因而引發全身炎症反應綜合症。另一個重要成因是，她服用過量藥物，該藥物本來應該早晚各服用1顆，張氏則在午睡前後分別服用2顆，嚴重超標。

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服用過量可損肝腎

大眾對散利痛常有誤解，部份人以為很安全。根據上海市衛生健康委員會的資料，散利痛可以緩解輕至中度疼痛，但每個部位的疼痛各有千秋，它並非無所不能。

同時，散利痛可引起噁心、嘔吐等不適症狀，過量或長期服用可引致肝腎損傷、白細胞缺乏、血小板減少。若有嚴重肝腎功能不全和溶血性貧血病史，不建議服用散利痛；孕婦和哺乳期婦女不建議服用；服藥期間避免飲酒或含有酒精的飲料；不建議同時服用含有對乙酰氨基酚的感冒藥。

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責任編輯：羅嘉欣