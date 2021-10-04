【明星豪宅】Rain金泰希豪宅首度曝光　設計簡約兼擁一層私家健身房

39歲韓國天王Rain（鄭智薰）與金泰希在2017年結婚，婚後育有兩女，被視為韓國娛樂圈當中的模範夫妻，令人羨慕不已。

貴為天王的Rain除努力於演藝事業外，他亦擅於物業投資，比如他於2008年購入的物業，漲價一倍至2億2千多萬元。Rain早前在節目《全知干預視角》中曝光自己家裡的的裝修設計，當中竟然是走簡約風。

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設有一層健身房

Rain與太太金泰希同樣擁有完美身型，相信平日在運動、飲食上一定下了不少苦功。Rain一身爆肌身型當然有賴使用健身器材，從節目中所見，Rain家中佈滿林林總總的健身器材，單車機、Pilates、彈床、啞鈴、擴胸機，簡直成為自己的專屬健身房，而且範圍之大更等同於平常家庭的全部了！

除了佈滿健身器材，房間的角落有兩個巨大的紅酒櫃，又有一排Rain所奪得的獎項。

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Rain嚴格管理身型

Rain並公開自己在家中鍛煉身型的情況，他會一邊看吃播影片一邊做運動，好好刺激自己。

他為保持美好身型而做高效燃脂運動，更有刻苦的減肥餐單。他曾於上月在Insatgram分享自己拿著麥當勞紙袋在街上小跳步的相，表示自己一年來首次吃這樣的宵夜。他曾在YouTube影片透露，19年底時體重一度高達90kg（約198磅），於是展開地獄式減肥，半年內成功減去22磅。

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