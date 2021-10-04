【感人肺腑】肺癌母離世前親手煮最後晚餐　單身漢不捨得食半年後再嘗「媽媽牌咖哩」淚崩

▲ 單身漢事隔半年，再品嚐癌母離世前親手煮咖哩。

愛要及時。日本一名48歲單身漢，家中雪藏了一袋媽媽親手煮的咖哩半年，但遲遲不打開食用。原來，這袋咖哩是患肺癌的媽媽，在離世前3日親手煮的餸菜，他一直不捨得食，也不會丟棄。直至後來因為一個原因，他終於鼓起勇氣吃了這袋封存已久的「媽媽牌咖哩」…

日本節目《家ついて行ってイイですか》日前採訪了一名48歲男子舘坂勝也，現為迴轉壽司師傅。雖然已經踏入中年，但仍未結婚，獨自居住在一個小單位。

▲ 日本節目《家ついて行ってイイですか》採訪一名48歲男子舘坂勝也。

最迎影片推介：Anson Lo重視人際溝通 彼此增加了解免矛盾

節目組到訪其家中參觀，只見單位較為雜亂，原來他只是剛剛搬進這個單位1個多月。屋內還有一部古舊鋼琴，和供奉父母的祭台。原來舘坂勝也的爸爸於17年前離世，而媽媽則在很久以前已患上肺癌，最後病情惡化，於半年前離世。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雖然舘坂勝也也算是廚師，但他平時甚少下廚，節目組請他打開雪櫃時，就發現雪櫃內有一包冰封得已經硬梆梆的咖哩。舘坂勝也指，這包咖哩其實是媽媽離世前3日親手煮的咖哩。

▲ 這包咖哩其實是母親離世前3日親手煮的咖哩。

這半年以來，他一直想著何時要食掉，但不知為何，想食又下不了口。一看見這包咖哩，就會忍不住淚水。

雖然有打開聞過味道，但想著搬家安定後再慢慢吃，但搬完家又覺得可惜，下不了口……雖然知道要快點食掉，但下不了口啊真是，感覺食了就真的結束了。有種難以言喻的寂寞。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

不過，此時他突然鼓起勇氣決定品嚐。他切了一點硬梆梆的「媽媽牌咖哩」放進微波爐加熱，然後將剩餘的放回雪櫃。

▲ 一放進口，他馬上點點頭，含著淚說「好味」。

加熱後的咖哩只有一點點，他小口小口地品嚐事隔半年媽媽的味道。一放進口，他馬上點點頭，含著淚說「好味」。

好味！這個味道時隔5個多月了，黏稠程度正是媽媽的濃度，是媽媽獨有的味道。

吃完後，他感觸地表示雖然這只是咖哩，味道有點變了，但仍留有以前的味道。他仍清楚記得，當時媽媽的肺癌已到末期，不能正常呼吸了，所以非常擔心。離世前一星期，媽媽還做了很多很多的飯給他。當時，他告訴媽媽這樣會很累，不用煮飯了，但媽媽仍然堅持。

▲ 當時，他告訴媽媽這樣會很累，不用煮飯了，但媽媽仍然堅持。

或者她是知道自己快將離開了。

最後，他感謝節目組的採訪，因為如果只有他一個人吃的話會感到很寂寞：

今日你採訪我了，否則無論過了多久，我都下不了口。這樣反而太好了。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英

責任編輯：羅嘉欣