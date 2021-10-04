【全民造星】首辦個人音樂會邀兄弟同台演出　大懵CY被爆騷前跌銀包

CY（陳澤言）去年參加《全民造星3》入行，於剛過去的周六（2號）在中環舉行他首個個人小型音樂會，更找來一眾「戰友」包括Kimman（黃劍文）、Kay Lau（劉瑞祈）以及班長（李明憲）來擔任表演嘉賓，在台上來個兄弟聚會。

今次音樂會CY繼續與樂迷分享不同的的音樂風格，為了回饋歌迷的支持，特地排練了多首翻唱歌曲。

【腍】關心妍+陳澤言師徒合唱新歌 CY推個人作品Jade申請紅館開騷

▲ （發相）

音樂會由CY打響頭炮，唱出由曾比特原唱的《我不是邱比特》，及後更邀得好友班長合唱熱門國語歌《刻在我心底的名字》。二人大談對於音樂會的感言，CY坦言：「雖然音樂會細細哋，但都籌備咗兩個幾月，知道『Chasers』（CY歌迷稱謂）好想聽我唱現場，又知我鍾意唱歌，又想我吸取多啲現場經驗，所以一直都計劃緊點去搞呢類型music show。」

【全民造星III】粉絲自發為陳澤言應援慶生 「神經刀」CY親身打卡超窩心

▲ （發相）

緊接CY獨唱「造星3」好友Travis（歐國成）的作品《悠長Staycation》，另一好友Kay Lau（劉瑞祈）演唱改編版的《Peaches》，台下觀眾都聽得十分陶醉。

【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年 一個原因令Kimman成眾人偶像【有片】

▲ （發相）

同場加映：Anson Lo專訪

接下來，CY連唱兩首廣東Hit歌《留下來的人》及《深化危機》，便與第三位嘉賓Kimman合唱《先哭為敬》，期間Kimman更大爆騷前於洗手間拾到CY的銀包，CY尷尬的表情，惹得全場爆笑。

關心妍+CY陳澤言爆樂壇秘聞 音樂人黃丹儀+KB揭黎明開騷金句

▲ （發相）

在音樂會的尾聲，CY再邀Kay Lau上台，合唱國語歌《雨天》，並以熱血沸騰的《浮誇》為是次音樂會劃上完美的句號。

騷後，CY直言沒想過反應如此踴躍，由原本只想與粉絲來個簡單的聚會，到今天完成了個人首個音樂會，與多位兄弟音樂上的交流及演出，滿足、很感恩。他亦透露接下來有幸參演電影，希望大家多多支持。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7