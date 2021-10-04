【5000元消費劵】帝港酒店集團加推消費券優惠用$1送$1 消費滿$500送5張$100餐飲禮券
休閒消費 13:11 2021/10/04
萬分期待的第二期5000元電子消費券已於10月1日發放，帝港酒店集團加推消費券加碼賞優惠，將加推優惠延長至2021年12月20日，優惠高達「用$1送$1」！
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帝港酒店集團旗下帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店再度推出消費券加碼賞優惠，客人同日於同一酒店指定餐廳以消費券消費每滿淨價HK$500，即享HK$100餐飲禮券5張，如此類推，優惠高達「用一蚊送一蚊」，毋須登記及額外資料，延長推廣期至2021年12月20日。
活動詳情：
|同日同一餐廳以消費券消費淨價總額
|優惠券獎賞
|滿HK$500至HK$999
|HK$100餐飲禮券5張
|滿HK$1,000至HK$1,499
|HK$100餐飲禮券10張
|滿HK$1,500至HK$1,999
|HK$100餐飲禮券15張
|滿HK$2,000以上
|HK$100餐飲禮券20張
換領方法：
客人於帝港酒店集團以下指定餐廳以消費券惠顧滿淨價HK$500以上，結帳時，職員會隨即附上餐飲禮券。此外，可接收支付平台包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK、Tap & Go，令客人更方便消費。
|酒店
|指定餐廳
|帝都酒店
|
|帝京酒店
|
|帝景酒店
|
|帝逸酒店
|
HK$100 餐飲禮券使用方法：
凡於上述指定餐廳惠顧滿淨價HK$500，可使用HK$100餐飲禮券1張，每檯每單最多可使用2張。
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責任編輯：王芷瑩