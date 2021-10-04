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【5000元消費劵】帝港酒店集團加推消費券優惠用$1送$1　消費滿$500送5張$100餐飲禮券

休閒消費 13:11 2021/10/04

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

帝港酒店集團加推消費券加碼賞優惠。（圖片由帝港酒店集團提供）

萬分期待的第二期5000元電子消費券已於10月1日發放，帝港酒店集團加推消費券加碼賞優惠，將加推優惠延長至2021年12月20日，優惠高達「用$1送$1」！

點擊大圖了解詳情：

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最新影片︰喇沙書院舊生組教練團  培育師弟做學界劍擊精英

帝港酒店集團旗下帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店再度推出消費券加碼賞優惠，客人同日於同一酒店指定餐廳以消費券消費每滿淨價HK$500，即享HK$100餐飲禮券5張，如此類推，優惠高達「用一蚊送一蚊」，毋須登記及額外資料，延長推廣期至2021年12月20日。

活動詳情：

同日同一餐廳以消費券消費淨價總額 優惠券獎賞
滿HK$500至HK$999  HK$100餐飲禮券5張
滿HK$1,000至HK$1,499  HK$100餐飲禮券10張
滿HK$1,500至HK$1,999 HK$100餐飲禮券15張
滿HK$2,000以上 HK$100餐飲禮券20張

換領方法：

客人於帝港酒店集團以下指定餐廳以消費券惠顧滿淨價HK$500以上，結帳時，職員會隨即附上餐飲禮券。此外，可接收支付平台包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK、Tap & Go，令客人更方便消費。

酒店 指定餐廳
帝都酒店
  • YAMA
  • 櫻田日本餐廳
  • 玉庭
帝京酒店
  • 帝京軒
  • 花月庭
  • Lion Rock
帝景酒店 
  • 麗都軒 
帝逸酒店
  • Alva House
  • 逸軒
  • 源峰

HK$100 餐飲禮券使用方法：

凡於上述指定餐廳惠顧滿淨價HK$500，可使用HK$100餐飲禮券1張，每檯每單最多可使用2張。

同場加映：Anson Lo訪問

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責任編輯：王芷瑩

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