【醫院優惠】港怡醫院再推公立醫院病人優惠　冀減輕公立醫院骨科手術負擔

▲ 港怡醫院再推公立醫院病人優惠，冀減輕公立醫院骨科手術的負擔。（資料圖片）

港怡醫院今日（4日）公布重推公立醫院病人接受骨科手術套餐收費優惠，病人以79折價錢選用指定的12項全包定額關節置換手術套餐。

港怡醫院指出關節置換手術是公立醫院其中一項輪候時間較長的手術，截至2021年6月，在醫管局骨科輪候全關節置換術的個案逾32,000宗，輪候時間中位數達20個月至39個月，故此在計劃下，由即日起，正輪候公立醫院骨科門診服務的病人，以79折價錢選用港怡醫院指定的12項關節置換手術套餐，包括全人工膝 關節置換（單側或雙側）、部份膝關節置換及全髖關節置換，所扣減的費用由約港幣31,000元至港幣50,000元不等，優惠計劃至本年11月30日止。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，雖然目前本港疫情漸趨穩定，公立醫院的服務已逐步恢復，但病人對全關節置換術的需求仍見顯著。醫療套餐優惠由首次推出至2021年6月期間，已有逾170位公立醫院關節病人受惠於此優惠。

期望能為有需要的病人提供多一個選擇，冀長遠能有助減輕公立醫院骨科手術的負擔。

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責任編輯：李榮忠