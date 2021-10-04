【秋冬扮靚】韓國甲油凝膠秋冬色系推介　人氣灰色系+大地色+貓眼系列為指甲換新裝　

▲ 為大家推介幾個韓國甲油凝膠品牌及人氣秋冬色系。（圖片由Candy Cats提供）

中秋過後，大眾期待的秋天將至！大家除了服飾手袋換秋裝，亦可為指甲換秋裝，打造全新造型。為大家推介幾個韓國甲油凝膠品牌的秋冬色系，當中包括韓國歷史悠久的Diami品牌，他們的琥珀色及奶茶色是秋季大熱色調之選。

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位於誠品生活尖沙咀店的Candy Cats，一向主打韓國甲油凝膠，包括Candy Gel、Catsme及Blanc Gel等品牌系列，月前更全新引入韓國歷史悠久的Diami品牌，作為韓國No.1的甲油凝膠品牌，並於其國內設立美甲學校，可謂非常專業，因而深受韓國少女喜愛。

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Diami秋冬大地色色調甲油 HK$228起/枝

秋天即時令人聯想起落葉，將美甲換上啡色色調便最適合不過。Diami的COWBOY系列甲油凝膠配備6種大地色色調，由琥珀色、奶茶色、以至深啡色都一應倶全，不論單色塗抹抑或作為彩繪之用，亦同樣恰當。

Candy Gel人氣灰色色系 HK$138/枝

要數到今年韓國秋冬大熱甲色，非灰色色系莫屬！Candy Gel品牌當然緊貼潮流，全新推出 <The Goeun> 秋冬糖果系列，全套8色。

The Goeun意思為美麗而高貴，系列色調質感輕盈剔透，可營造出半透明、仿如糖果般的果凍效果。此系列色調有別於以往，雖然色系偏向沉實，但同時不忘為秋冬帶來淡淡色彩，突顯唯美感覺。

Blanc Gel OL最愛唯美秋天甲色 HK$138/枝

多愁善感的秋天，就以黑白灰色調來代表您心情。Blanc Gel中的Antique Mood系列，共12款色，以簡約的磨砂樽身配上金色突字。大家可自行配搭灰藍及米白色冷色系，非常適合上班一族，散發著知性美。

Catsme貓眼色系 為秋天注入生氣 HK$158/枝

秋天色系較為暗沉，加入甲油界熱捧的貓眼色調作配襯，即時為美甲注入活力。Catsme貓眼系列一向品質優越，色澤鮮明之餘並加入幻彩磁粉，閃爍幻化效果非常顯著。

the NAMIE Hey Look指甲貼 HK$50起/張

如果想指甲有些花紋及圖案，增加獨特性，可以選用指甲貼，一撕一貼，輕易上手。the NAMIE的Hey Look指甲貼系列包含不同節日造型、法式繪圖、優雅珍珠及高貴金屬條紋等款式，隨時隨地配搭出獨有的美甲風格！

同場加映：Anson Lo訪問

Candy Gel & Catsme香港總代理

地址：誠品生活尖沙咀店L213舖 (營業時間：11am – 8pm)

IG：@candygel_hk

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責任編輯：王芷瑩