【打擊毒品】葵青重案組拘4人涉販毒　年齡最輕僅15歲

▲ 葵青重案組拘4人涉販毒，年齡最輕僅15歲。（警方提供）

葵青警區人員10月2日凌晨約1時在葵盛圍巡邏期間，發現一輛形跡可疑的的士，遂上前截查。人員在車上發現約38克懷疑可卡因，以涉嫌販毒拘捕車上一名15歲女童及一名60歲男的士司機。

葵青警區重案組第一隊人員經進一步調查後，昨日（3日）下午約３時在香港仔成都道38號一單位再拘捕一名18歲本地男子，涉嫌販毒，並透過深入情報分析，突擊搜查旺角太子道西59號一單位，搗破一個懷疑毒品工場。人員在該單位檢獲約13克懷疑可卡因、約9克懷疑大麻及一批毒品包裝工具，並在同日晚上約9時許在該單位外截查一名18歲本地男子，在他身上檢獲約129克懷疑可卡因，該名18歲本地男子涉嫌販毒被捕。行動中檢獲的毒品總市值約29萬元，所有被捕男女現正被扣留調查。

▲ 葵青重案組拘4人涉販毒，年齡最輕僅15歲。（警方提供）

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠