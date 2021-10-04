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【天氣預測】廣闊低壓區漸成熱帶氣旋撞上東北季候風　本港周末狂風雷暴【附九天天氣預報】

社會 13:32 2021/10/04

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廣闊低壓區漸成熱帶氣旋撞上東北季候風，本港周末狂風驟雨。（經濟日報資料圖片）

秋老虎近日仍發威，天文台今日(4日)下午錄得31.9度。可是天文台料周末氣溫將驟降，分別有熱帶氣旋和東北季候風「夾擊」影響香港。預測周四天氣開始轉壞，周末有驟雨及狂風雷暴，更有機會水浸。

天文台料一個廣闊低壓區將於本周中後期，在南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東沿岸；同時東北季候風亦將於本周後期至下周初影響華南，於兩者共同效應下，本港周末狂風驟雨及雷暴，吹5至6級清勁至強風程度的東至東北風，沿岸風勢頗大。

天文台料本港今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風；展望未來一兩天受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，並受高空反氣旋影響，本港大致天晴及炎熱，介乎28至32度。

天文台預料本周中後期，一個廣闊低壓區將於南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東沿岸；而東北季候風將會在本周後期至下周初影響華南，於兩者的共同效應下，華南沿岸風勢頗大。

本港周四起有一兩陣驟雨、周五稍後驟雨較多及有狂風雷，暴，海面有湧浪，吹4至5級和緩至清勁程度東至東北風，及後間中吹6級強風，周日離岸更吹7級強風。

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責任編輯：陳正怡

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