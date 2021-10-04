【青年心城】游嘉欣獲力捧跟林正峰新劇擔正　一文盡睇宅男女神百變造型【多圖】

▲ 游嘉欣成力捧小花，於新劇裡擔任女一。

去年憑演出劇集《香港愛情故事》而為人認識的游嘉欣擁甜美外表，她被捧為新一代的女神，近日她更升呢為女一，於新劇《青年心城之撐起青春》擔任女主角，劇中的嘉欣BB造型多變，包括清純校服造型和OL斯文打扮，成功上位的游嘉欣被公司力捧，成為TVB小花可說指日可待。

本周日（10月10日）TVB將推出新劇《青年心城之撐起青春》，《青年心城》是繼《香港愛情故事》後再度主力探討香港的土地及房屋問題，今次監製起用新一代演員，找來林正峰及游嘉欣兩位新進演員擔正做男、女主角。

【代溝關注組】21歲A0游嘉欣自爆從無性經驗 肥媽提出質疑游游大聲呼冤

同場加映：Anson Lo訪問

夥一眾《後生仔》主持演出

另外劇中演員大部分是綜藝節目《#後生仔傾吓偈》主持，除了陸浩明及馮盈盈外，林正峰、王虹茵乃第一代「後生仔」、游嘉欣、黃紫恩乃第三代「後生仔」，施焯日則為第四代「後生仔」，現年27歲、曾為前港隊女子藝術體操運動員的「後生仔」王虹茵，在劇中更會展示驚人瑜伽功，令人期待。

《青年心城》故事圍繞聚集在共享工作空間的年青人，予人鄰家女孩感覺的游嘉欣這次飾演角色將帶出另一番新鮮感。

▲ 二人有不少對手戲。

劇集講述正峰飾演的主角阿峰小時候不但見義勇為，且對自身及夢想有著一份堅持，後來因為面對樓價高企以及工作的不公平及壓力，由熱血青年變成「日光族」。

每天過著得過且過、直到重遇對凡事抱著希望及堅持態度的阿欣（游嘉欣飾），以及共享工作空間熱血老闆堅叔（黃子雄飾），阿峰的頹廢人生逐步得以改善。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

游嘉欣造型多變

今日（10月4日），TVB發放劇中演員的造型照，飾演「太子女」的嘉欣BB造型多變，除有省鏡的少女及OL打扮外，更有純情學生、健康運動以及可愛搞鬼的清潔小妹Look。

據知，嘉欣在劇中還有集健康性感於一身的攀石Look，而且更會一展運動天份。

▲ 游嘉欣憑演出《香港愛情故事》而為人認識。

憑《香港愛情故事》上位

身為00後的游嘉欣去年憑於劇集《香港愛情故事》演羅天宇妹妹而獲觀眾關注，雖然首次拍劇，但其演出自然不造作，獲網民大讚。

於香港城市大學修讀管理系的游嘉欣，在大學1年級時，被TVB的PA相中因此入行：「突然有人在IG問我有沒有興趣做電競直播主持，叫我到TVB面試。」

結果她順利通過面試，於是主持了《電競王》，之後又加入《#後生仔傾吓偈》：「到現在開始慢慢接觸戲劇，所有都是機緣巧合。」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照 獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】

從未拍過拖

外貌清純的游嘉欣更是A0女生，於《香港愛情故事》曾獻出自己的初吻。她曾接受TOPick專訪稱：「最難忘真的是Kiss那場戲，那不只是我的螢幕初吻，現實也是，所以收到劇本時，真的有點驚嚇。」

外表甜美的她，被封湯洛雯接班人，對此游嘉欣受寵若驚，直言受不起這封號，更謙稱：「以她為榜樣，向這個目標進發。」

近日成功減肥的游嘉欣踢走baby fat，更於於社交平台上載水着照，大晒纖腰，不少網友也大讚嘉欣勁索。

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英