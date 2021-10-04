【開倉優惠】Furla手袋中環開倉低至25折　 最平$190入手經典袋款$327起

▲ 性價比非常高的Furla品牌在中環及On The List網店進行開倉大優惠，大家要mark實心水款，到準時就可以入網搶購!

意大利品牌Furla手袋，價錢親民而且百搭易襯，一向深受女士們歡迎。中環及On The List網店於10月4日起進行開倉優惠，大量精選產品低至25折，當中包括手袋、銀包、鞋款等。TOPick率先和大家看看有什麼必買貨品!

袋款

今次Furla開倉，場內和網店都有大量袋款，由斯文平實至色彩鮮豔風格的都有，愛打扮的你不要錯過。

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銀包及飾物款

銀包款造工細膩且平實百搭，不論長、短銀包，或男女裝款都有優惠，銀包最平二百多元就可入手。而飾物一向高性價比，買來襯衫一流。

鞋款

女裝鞋款款式選擇多，春夏款或秋冬系列都有，只需幾百元就可入手！

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1. 實體店部分時段及網店只限Premium Member購買，而網店選購比實體店發售時間多二天，直至10號。

2. 小貼士:到On The List官網登記成為會員，收到E-mail後，入場之前顯示E-mail。而網購的朋友，可預先登記做會員，到準時就可以入網搶購!

實體店開放時間:

Premium Members:

10月4日 (一), 8am – 8pm

10月5日 (二), 8am – 8pm

10月6日 (三), 10am – 8pm

10月7日 (四), 10am – 8pm

10月8日 (五),10am-8pm

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網店

Premium Members:

10月4日 (一), 8am

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責任編緝：張懿慧