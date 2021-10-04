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【美女魚販】為病父棄高薪厚職轉做賣魚妹　80後女學霸不嫌腥臭成「最美魚販」

親子 16:26 2021/10/04

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日本一名80後女學霸棄高薪厚職轉去賣魚。

在充滿腥臭的魚市場內，鮮見年輕女檔主的身影。日本一名80後女高材生，得知父親生病後決定離任大公司秘書，返回名古屋中央批發市場繼承父業，親力親為經營魚店。她甜美的外貌旋即引起注意，更被媒體稱為「日本最美魚販」。

女學霸樂做賣魚妹

綜合外媒報導，現年35歲的森朝奈，畢業於早稻田大學，及後到新西蘭奧克蘭大學商學院進修。這位女學霸曾於日本樂天企業工作，由基層職位爬升到社長秘書一職，仕途順利。然而，在2011年她卻收到父親病倒的消息，毅然決定辭去高薪厚職，由東京返回名古屋老家，接手父親經營的魚店「壽商店」。父親初時極力反對，希望女兒留在東京做「OL」，可是森朝奈執意要幫忙爸爸打理店務。

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運用行銷經驗拓展魚店

隔行如隔山，森朝奈剛進「壽商店」時處處碰壁，長期跟隨父親的老員工亦相繼離職，令她大受打擊。森朝奈沒有放棄，靈活運用行銷及管理經驗，嘗試新的經營方式，創YouTube頻道及社交專頁作宣傳，吸引年輕族群關注，令魚店在數年內由2間店拓展至10多間店。

她曾在社交媒體表示享受自己的工作，努力向父親學習劏魚技巧，精益求精。魚店吸引當地媒體報導，店外常常大排長龍，不少人慕名而來欣賞「女神」的風采。

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責任編輯︰王明芳

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