【愛登士家庭】周祉君上配音課自我增值　伍詠薇未想退休或做幕後

▲ 伍詠薇及周祉君接受許文軒訪問。

日前伍詠薇及周祉君作客TVB《StarTalk》大談再為動畫電影配音感受。二人直言可以「冧莊」聲演《愛登士家庭》系列感開心。

伍姑娘說：「我自己好鍾意讀報紙，或者睇著新聞跟住讀，今時今日仍會睇住讀，那怕是英文或普通話都照讀，一雞兩味，又可以知道世界大事，又可以練習講嘢！令到自己語言能力強些，因為我多咀，所以對配音有幫助。」

▲ 二人再度聲演《愛登士家庭2》

而周祉君表示曾修讀配音課程，他說：「配上一集之前三個月，我有上過一個配音課程，當時出於沒事做便去學東西，上完後自己覺得仍未完全捉摸到配音節奏，加上配美國同日本動畫不同，所以配第一集嘅時好緊張，覺得自己學的東西未成就去配。」

他指因為自己鍾意睇動漫，故在家會邊睇邊跟住讀對白，會問自己去配，可以有何可能性，做多點練習：「希望令入埸小朋友留下印象，能夠打動到一個小朋友，他們笑住走，我就已經好開心，如果大過記得我聲演過此角色更加滿足。」

▲ 分享配音趣事。

談到伍詠薇入行多年曾試過做演員、主持、唱歌及配音等不同範疇，她說：「我是探索者，好鍾意試新嘢！記得有前輩話要永遠抱住好奇心態才會成長同保鮮。」

她又指未有休息打算：「看看我皮皺成點先！我對幕前仍然有團火，對幕後越來越有興趣，已經啓動我的計劃，度劇本，寫嘢，希望快點有自己作品出現！」

同場加映：Anson Lo訪問