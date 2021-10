《毒魔：血戰大屠殺》奪北美開畫票房冠軍　香港展出Fan Art創作比賽優異作品

▲ iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔:血戰大屠殺》Fan Art Exhibition

《毒魔:血戰大屠殺》(Venom:Let There Be Carnage)在10月1日於北美開畫,當地首日票房成績驕人,開畫3日票房勁收9001萬美元,成本周北美開畫票房冠軍。

《毒魔:血戰大屠殺》不但打破前集《毒魔》(Venom)的8020萬美元開畫票房紀錄,更超越今年兩套Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow)8040萬美元和《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)7540萬美元的開畫票房,以破9000萬美元成續當上本年度北美最高開畫票房電影。

全球Fan Art創作比賽

《毒魔:血戰大屠殺》將於10月13日於香港上映,購買各大院線的IMAX戲票可獲贈《毒魔:血戰大屠殺》IMAX版海報。(數量有限,先到先得)

另外,電影公司早前舉辦《毒魔:血戰大屠殺》全球Fan Art創作比賽,共收到來自日本、墨西哥、波蘭等過百地區,逾千件參賽作品。

由即日起至10月21日,在尖沙咀iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔:血戰大屠殺》Fan Art Exhibition,展出6位由湯哈迪(Tom Hardy)親自挑選出優勝者的作品,以及湯哈迪和導演安迪瑟克斯(Andy Serkis)的美版親筆簽名海報。

