《毒魔：血戰大屠殺》奪北美開畫票房冠軍　香港展出Fan Art創作比賽優異作品

▲ iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔：血戰大屠殺》Fan Art Exhibition

《毒魔：血戰大屠殺》（Venom：Let There Be Carnage）在10月1日於北美開畫，當地首日票房成績驕人，開畫3日票房勁收9001萬美元，成本周北美開畫票房冠軍。

《毒魔：血戰大屠殺》不但打破前集《毒魔》（Venom）的8020萬美元開畫票房紀錄，更超越今年兩套Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）8040萬美元和《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）7540萬美元的開畫票房，以破9000萬美元成續當上本年度北美最高開畫票房電影。

全球Fan Art創作比賽

《毒魔：血戰大屠殺》將於10月13日於香港上映，購買各大院線的IMAX戲票可獲贈《毒魔：血戰大屠殺》IMAX版海報。（數量有限，先到先得）

另外，電影公司早前舉辦《毒魔：血戰大屠殺》全球Fan Art創作比賽，共收到來自日本、墨西哥、波蘭等過百地區，逾千件參賽作品。

由即日起至10月21日，在尖沙咀iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔：血戰大屠殺》Fan Art Exhibition，展出6位由湯哈迪（Tom Hardy）親自挑選出優勝者的作品，以及湯哈迪和導演安迪瑟克斯（Andy Serkis）的美版親筆簽名海報。

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