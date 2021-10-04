  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《毒魔：血戰大屠殺》奪北美開畫票房冠軍　香港展出Fan Art創作比賽優異作品

娛樂 13:54 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔：血戰大屠殺》Fan Art Exhibition

《毒魔：血戰大屠殺》（Venom：Let There Be Carnage）在10月1日於北美開畫，當地首日票房成績驕人，開畫3日票房勁收9001萬美元，成本周北美開畫票房冠軍。

《毒魔：血戰大屠殺》不但打破前集《毒魔》（Venom）的8020萬美元開畫票房紀錄，更超越今年兩套Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）8040萬美元和《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）7540萬美元的開畫票房，以破9000萬美元成續當上本年度北美最高開畫票房電影。

全球Fan Art創作比賽

《毒魔：血戰大屠殺》將於10月13日於香港上映，購買各大院線的IMAX戲票可獲贈《毒魔：血戰大屠殺》IMAX版海報。（數量有限，先到先得）

另外，電影公司早前舉辦《毒魔：血戰大屠殺》全球Fan Art創作比賽，共收到來自日本、墨西哥、波蘭等過百地區，逾千件參賽作品。

由即日起至10月21日，在尖沙咀iSQUARE英皇戲院舉行《毒魔：血戰大屠殺》Fan Art Exhibition，展出6位由湯哈迪（Tom Hardy）親自挑選出優勝者的作品，以及湯哈迪和導演安迪瑟克斯（Andy Serkis）的美版親筆簽名海報。

最新影片推介：AnsonLo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修　由大台當家花旦升呢成荷里活明星
18:31 2021/09/06
【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修　由大台當家花旦升呢成荷里活明星
【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位
12:05 2021/09/16
【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位

你可能感興趣

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修　由大台當家花旦升呢成荷里活明星
18:31 2021/09/06
【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修　由大台當家花旦升呢成荷里活明星
【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位
12:05 2021/09/16
【尚氣與十環幫傳奇】劉思慕Fendi禮服現身Met Gala　戴值逾600萬Jacob & Co名錶顯地位
荷里活 電影院 電影 黑寡婦 上氣 超級英雄片 Marvel

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣