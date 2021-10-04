【國安教育】李家超到學校了解國安教育實踐情況　鼓勵學生多參與國民教育活動

▲ 政務司司長李家超今日探訪金文泰中學。（政府新聞處）

政務司司長李家超今日（4日）早上探訪金文泰中學，在教育局副局長蔡若蓮陪同下觀看由學校升旗隊執行的升旗禮，了解學校推行國家安全教育及國民教育的工作。

李家超有與同學交流，當中有曾參加今年6月及9月舉行的「航天科學家團隊進校園」及「『時代精神耀香江』之仰望星空話天宮」活動的同學。李家超鼓勵同學多參與國民教育活動，增強對國家的認識，建立正面的價值觀，成為負責任、珍視中華文化和對社會和國家有承擔的公民。

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及後，李家超聽由校長馮黎妙儀介紹該校落實國家安全學校行政指引及推動國家安全教育和價值觀教育的實踐經驗，並與老師交談，了解學校於課堂內外推行國家安全教育的進展，包括怎樣促進學校加強推動《憲法》、《基本法》和國家安全教育。

李家超表示，學校推行國家安全教育，是應有之責，應以培育具國家觀念、傳承中華優良文化，以及守法守規的公民為目標，讓學生對作為國家和中華民族一分子感到自豪，為國家和香港作出貢獻。

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責任編輯：李榮忠