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莫文蔚慶祝結婚10周年　Karen新碟熱賣視為最佳禮物

娛樂 13:59 2021/10/04

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莫文蔚跟丈夫今年未有出外地慶祝。

莫文蔚（Karen）相隔20年推出的廣東專輯《The Voyage》上月尾推出，即榮登本週香港唱片商會No.1寶座。適逢與老公Johannes結婚10周年，Karen笑言這是最好的結婚週年禮物。

專輯於9月24號推出後，今個星期成為香港唱商會每週十張好碟的No.1專輯。Karen收到消息後，興奮得開心尖叫，更說：「很感激樂迷這麼捧場，我已經20年沒有推出廣東專輯，要讓大家等了這麼久，但大家仍然不離不棄，感恩大家一直愛我。」

二人結婚十年。

《The Voyage》中的歌曲既盛載Karen在音樂與電影的輝煌成就，同時亦唱出了Karen尋找人生真諦的信念，《The Way You Make Me Feel》、《初戀》及《戀一世的愛》三首作品，更是Karen在愛情路上的心情寫照：憑直覺去愛，從一而終。

實體新碟。

而在剛過去的星期五是Karen與老公Johannes的結婚10周年紀念，他們往常都會一同到世界各地旅行慶祝，今年因爲疫情二人要分隔異地，不過Karen覺得今次《The Voyage》得到佳績，算是最好的結婚周年禮物，而她亦第一時間向老公報喜訊呢。

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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