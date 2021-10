莫文蔚慶祝結婚10周年　Karen新碟熱賣視為最佳禮物

▲ 莫文蔚跟丈夫今年未有出外地慶祝。

莫文蔚(Karen)相隔20年推出的廣東專輯《The Voyage》上月尾推出,即榮登本週香港唱片商會No.1寶座。適逢與老公Johannes結婚10周年,Karen笑言這是最好的結婚週年禮物。

專輯於9月24號推出後,今個星期成為香港唱商會每週十張好碟的No.1專輯。Karen收到消息後,興奮得開心尖叫,更說:「很感激樂迷這麼捧場,我已經20年沒有推出廣東專輯,要讓大家等了這麼久,但大家仍然不離不棄,感恩大家一直愛我。」

▲ 二人結婚十年。

《The Voyage》中的歌曲既盛載Karen在音樂與電影的輝煌成就,同時亦唱出了Karen尋找人生真諦的信念,《The Way You Make Me Feel》、《初戀》及《戀一世的愛》三首作品,更是Karen在愛情路上的心情寫照:憑直覺去愛,從一而終。

▲ 實體新碟。

而在剛過去的星期五是Karen與老公Johannes的結婚10周年紀念,他們往常都會一同到世界各地旅行慶祝,今年因爲疫情二人要分隔異地,不過Karen覺得今次《The Voyage》得到佳績,算是最好的結婚周年禮物,而她亦第一時間向老公報喜訊呢。

