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【靚太廚房】跟蜘蛛女整簡易芒果蘆筍炒雞柳　鄭麗莎：酸酸甜甜合小朋友口味

休閒消費 18:13 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

蜘蛛女鄭麗莎(Lisa)教大家整簡易芒果蘆筍炒雞柳。

今集《靚太廚房》請來4孩媽媽蜘蛛女鄭麗莎(Lisa)教大家做一款酸甜開胃小菜：芒果蘆筍炒雞柳。Lisa指由於4個小朋友的口味都不同，這一道菜有酸甜的芒果及鹹香的雞柳，加上蘆筍很健康，一次過滿足他們的口味。Lisa一邊教煮，一邊分享她和小朋友的有趣生活點滴。

鄭麗莎（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

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煮雞柳心得

Lisa十分著重健康及身型，她健身時經常吃蛋白質高的雞柳幫助增肌。Lisa表示以前做運動多數會白烚雞柳，因為她當時每天都會吃雞柳，便沒有太多調味。但到後期，她煮雞柳時都會加一些紅棗及栗米一起蒸，蒸雞柳肉餅，口味比較清淡。

下廚習慣因小朋友改變

以前Lisa因為健身，為自己所做的健身餐都是白烚為主，不過現在家中的小朋友多了，她的煮食習慣都漸漸改變，開始增添調味料。

邀請小朋友做小助手一起下廚

Lisa平時又要工作、做運動及照顧小朋友，生活相當充實。煮食聊天之間，Lisa指小朋友準時晚上8時睡覺，令她更珍惜相處的時間，盡量每晚都一起晚餐。Lisa會把握假期，和他們一起參加戶外活動，例如攀石及踏單車等等。在家下廚時，Lisa亦會邀請小朋友做小助手，享受下廚樂。

他們成長得很快，這些都是重要的光陰，希望可以陪伴他們！

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材料

雞扒　 150克
芒果　1個
蘆筍　180 克
紅椒　30克
蒜頭　2塊
薑　2片
雞粉　1茶匙
油　1湯匙

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醃料

油　1湯匙
糖　半茶匙
胡椒粉　1茶匙
米酒　1湯匙
生抽　　1湯匙
鹽　1茶匙

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做法

1.　雞扒切條、芒果切條、蘆筍切段、紅椒切條、蒜頭切粒備用。

2.　雞肉醃10分鐘。

3.　炒雞肉至8成熟，舀起。

4.　燒熱油，爆香薑片、蒜蓉。

5.　加入蘆筍炒約3分鐘。

6.　加入雞肉、紅椒、雞粉，炒至雞肉全熟。

7.　加入芒果兜勻，即成。

色香味俱全的芒果蘆筍炒雞柳（湛斯雅攝）

這款芒果蘆筍炒雞柳，色香味俱全，容易哄小朋友食。如果想小朋友食得健康，不妨花些心思，令菜色有不同顏色，吸引他們進食。

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記者：王芷瑩

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