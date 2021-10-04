【違約索償】被指7年前涉違經理人合約　藝人江若琳遭追討案件開審

▲ 寰宇藝人管理有限公司主席林小明（左）今到高院旁聽。（林育慧攝）

藝人江若琳於2014年遭前經理人寰宇藝人管理有限公司入稟指控其違約及要求索償，案件今（4日）於高等法院開審。原告一方於開案陳詞指，原告早於2004年與江簽訂合約後，已隨即將合約期限延長5年，而據合約條款，原告於首10年可收取藝人收入中的65%為佣金。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。寰宇藝人管理有限公司主席林小明今亦有到庭，而江若琳則由丈夫蕭唯展(前名蕭潤邦)陪同到庭聽審。

原告一方今於開案陳詞指，原告與江於2004年簽訂經理人合約前，已與另一間模特兒經理人公司簽訂為期3年的合約，後來原告與江於2004年5月1日簽訂為期10年的合約，並於甫簽訂合約後，隨即向江發出通知，指將合約年期由10年延長至15年，而於合約期內的首10年期間，原告將收取藝人之收入中的65%作為佣金。

暫委法官聞言質疑，若然合約條款訂明「藝人之收入」，即原告只是以信託形式代江管有其收入，原告一方回應指，所謂「藝人之收入」只是一個標籤，實際上是指藝人與經理人公司合作時所賺取的收入，因此屬兩者合作下的收入。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝