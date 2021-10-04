【癌症風險】港人2019年患癌逾3.5萬宗創新高　肺癌取代腸癌成最常見癌症第一位

▲ 肺癌取代腸癌成最常見癌症第一位。（設計圖片）

醫療管理局於今（4日）公布2019年全港最新癌症數據分析，發現2019年本港癌症個案數字再創新高，有逾3.5萬宗，按年增加3.1%。其中最常確診的頭號癌症殺手為肺癌，確診人數上升6.2%；過去10年的香港整體癌症發病率亦可見女性發病率有上升趨勢。香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，由於本港人口結構逐漸轉為女多男少，女性年齡層亦集中盛年及中年，估算未來2至3年，發病率趨勢將會超越男性。

▲ 香港癌症資料統計中心總監黃錦洪。（洪芷晴攝）

根據醫管局數字，本港2019年錄得35082宗新症，較2018年增加1054宗上升3.1%，每日平均有96人確診，男女新症個案分別17685及17397宗。首五位分別為為肺癌（5575宗）、大腸癌（5556宗）、乳腺癌（4793宗）、前列腺癌（2532宗）及肝癌（1876宗）。其中肺癌取代了多年常見第1名癌症的大腸癌，共有5,575人確診；而大腸癌的確診率則按年下跌1.4%，共有5,556人確診；屬於第4名的前列腺癌為頭5位癌症中升幅最大，按年大升14.9%，反映其發病風險較大。

死亡個案方面，2019年癌症死亡個案有14871宗，上升1.9%，「頭號殺手」是肺癌有4033宗，上升4.7%，其次為大腸癌有2174宗下跌6.1%，肝癌1530宗上升2.9%，乳腺癌859宗上升13.6%，胰臟癌740宗上升4.1%。肺癌同樣是本港最常見癌症，2019年錄得5575宗，取代大腸癌成為首位，每10萬人有74宗，男女比例1.6:1，年齡中位數男女分別70歲及68歲，由於肺癌沒明顯症狀，一般在後期才被發現，有57.3%患者在確診時已經屬於第四期。

另外，過去十年，男士發病率有所下降，數字近年轉趨橫行，女士則持續上升。香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指出，男性發病率仍然比女性高，但由於本港女多男少，年齡層集中盛年及中年，相對風險較高，估算未來2至3年，女性發病率趨勢將會超越男性。

黃錦洪解釋，由於本港人口結構以女性較多，而婦科癌的年齡標準化發病率亦有上升趨勢，而2019年的新症個案共有2,554宗，即每10萬婦人中會出現有63宗個案。他提醒，子宮頸、子宮體及上皮性卵巢癌存活率明顯受確診年齡及年齡影響，如有疑似病徵宜早檢查早確診，有助增存活率。

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記者：洪芷晴