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【新興毒品】海關機場首次檢2.5公噸「帽柱木鹼」　料市值約667萬元

社會 20:24 2021/10/04

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海關首次檢獲帽柱木鹼。（新聞處提供）

海關上周四(9月30日)在機場檢獲逾2.5公噸帽柱木鹼(mitragynine)，估計市值約667萬元，為今年8月13日帽柱木鹼被納入《危險藥物條例》附表1後，首次檢獲帽柱木鹼。

海關上月30日於機場檢獲帽柱木鹼。人員檢查一批從印尼經香港轉口到美國，報稱載有美麗帽柱木的空運貨物。經檢查後，在124個紙箱內發現一批綠色粉末，經政府化驗所測試，證實該批粉末含帽柱木鹼。

帽柱木鹼是一種名為美麗帽柱木（又名卡痛(kratom)）植物的主要化合物，屬新興毒品，已在多個國家被禁使用或管制，如被濫用，或會出現噁心、便秘、尿頻、食慾不振、癲癇、幻覺及斷癮徵狀等身體反應。

海關呼籲各進出口商及物流業界，凡進口危險藥物，均須備有由衞生署發出的進口許可證及進口證明書，同時亦須具備出口國家的有效出口授權書或轉運證書。如轉口危險藥物，亦須備有由衞生署發出的移走許可證。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐

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