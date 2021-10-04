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【區議員宣誓】第三場區議員宣誓今午舉行　柯耀林等人到場、黃凱盈缺席

政治 15:36 2021/10/04

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涉及去年民主派初選案、正保釋外出的西貢區議員柯耀林，今日亦有出席宣誓。（梁偉榮攝）

第3場區議員宣誓今日下午舉行，政府安排新界東4區的區議員，在北角社區會堂進行宣誓。自當局上周三發信通知宣誓後，有3名新界東區議員先後辭職，最新包括西貢區議員余浚寧。

政府今日安排現任新界東的區議員，在民政事務局局長徐英偉監誓下，宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。下午2時起，多名區議員陸續抵達宣誓會場，包括涉及去年民主派初選案、正保釋外出的西貢區議員柯耀林，而北區區議會主席羅庭德等亦有到場，他們抵達時並無發言；而民主黨北區區議員黃凱盈則缺席。

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據悉，每名區議員會逐一宣誓，其中北區和大埔的區議員會首先宣誓，其次是西貢和沙田的區議員。

自當局發出宣誓邀請信後，先後有3名區議員宣布辭職，分別是沙田區議員陳諾恒、同區的公民黨陳珮明，以及西貢區議員余浚寧。

據了解，區議員如曾觸犯4種行為，會被視為違反負面清單，包括曾參加民主派初選，或曾借出議員辦事處作票站等。參考早前兩次宣誓結果，所有在宣誓後收到當局信件，指對其宣誓有效性存疑，要求提供資料解釋的區議員，最終均被當局DQ區議員資格。

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責任編輯：胡偉明

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